Fed koopt voor 60 miljard dollar per maand schatkistpapier

De maatregel is bedoeld om rust op de geldmarkt blijvend te herstellen. In september steeg de rente op de repomarkt plots tot 10 procent door een tekort aan liquiditeit in de markt. Hierdoor was de Fed genoodzaakt om meerdere malen miljarden te injecteren in het financiële systeem. Via repo's kunnen grote bedrijven of banken geld lenen voor heel korte looptijden door bepaalde activa, zoals staatsobligaties, in onderpand te geven.