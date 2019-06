Fed merkt grote ongerustheid bij Amerikaanse bedrijven over handelsoorlog

De economische activiteit in de Verenigde Staten is de voorbije weken wat aangetrokken, maar bedrijven zijn bezorgd dat de handelsspanningen op hun bedrijvigheid zullen wegen, schrijft de Federal Reserve in zijn Beige Book.

Het Beige Book is een anekdotisch rapport over de toestand van de Amerikaanse economie. Het verschijnt acht keer per jaar en dient als basis voor de eerstvolgende rentevergadering van de Federal Reserve. Die vindt op 18 en 19 juni plaats. De informatie die de 12 regionale Fed-banken vergaarden, bestrijkt de periode van april tot 24 mei.

Het goede nieuws is dat de economische activiteit in de VS in die periode ‘tegen een matig tempo’ groeide. Dat is een verbetering tegenover de voorgaande periode, toen sprake was van een licht tot matig groeitempo.

Bijna alle regio’s maakten gewag van enige groei, ondanks de impact van de handelsoorlog met China en een tekort aan beschikbare werkkrachten.

Uit de contacten met bedrijven komt echter naar voor dat er in het hele land grote ongerustheid is over de internationale handelsspanningen, in het bijzonder over de Amerikaans-Chinese handelsoorlog die president Trump heeft ontketend. Diverse bedrijven vrezen een trager groeiende vraag als er geen deal met China wordt bereikt.