Fed minder zeker dan Wall Street over rentestop

Terwijl Wall Street het einde van de renteverhogingen al weken met dikke viltstift schrijft, opteren de centraal bankiers zelf voor potlood.

De publicatie van de notulen van de jongste bijeenkomst van de Amerikaanse centraal bankiers was woensdag in veel aspecten spannender dan ooit.

Door een sneeuwstorm in Washington kregen financiële persbureaus uitzonderlijk niet op voorhand in een aparte kamer van de Federal Reserve de notulen voorgeschoteld. Bijgevolg moest Wall Street zich zelf stipt om 20 uur - al dan niet geholpen door de betere algoritmes - door de paar dozijn dikke notulen ploegen, zonder dat Bloomberg en collega's een hapklare versie klaargestoomd hadden.

De notulen bieden inzicht in wat zonder twijfel de meest dramatische vergadering van de jongste paar decennia was. Fed-voorzitter Jerome Powell signaleerde eind vorige maand abrupt een eind aan de lange reeks renteverhogingen sinds eind 2015. Abrupt, want een maand eerder hadden de centraal bankiers nog laten uitschijnen dat er in 2019 nog méér renteverhogingen nodig waren.

De hallucinant wilde rit op Wall Street rond Kerstmis lijkt de centraal bankiers echter opgeschrikt te hebben. 'Beleggers interpreteerden onze communicatie in december als een teken dat de Fed zich niet bewust was van de risico's die er voor de Amerikaanse economie sinds het najaar opgedoken waren', staat in de notulen te lezen.

Schermvullende weergave ©rv

De plotse bocht in januari keerde de verkoopgolf van eind 2018 om in een koopgolf. Op de aandelenmarkt, maar zeker ook op de obligatiemarkten. De Financial Times merkt op dat de bedrijfsobligaties na de 'capitulatie' van de Fed hun beste jaarbegin in twee decennia kennen. Een klimaat waar onder meer AB InBev dankbaar gebruikt van maakte om liefst 15 miljard dollarschulden te herfinancieren.

Toch leren de notulen dat Wall Street misschien méér overtuigd is dat de Fed geen renteverhogingen meer zal doorvoeren dan de Fed zelf.

Over de nood aan een pauze was zowat iedereen het eens, niet over wat er na die pauze moet gebeuren. 'Veel centraal bankiers gaven aan dat het niet duidelijk is welke rentestap later dit jaar nodig zal blijken', luidt het. Met andere woorden: een renteverhoging blijft mogelijk, als de economie minder hard dan gevreesd afkoelt.

Wél opmerkelijk is dat uit de notulen duidelijk blijft dat er vrijwel unanimiteit is om vóór eind dit jaar de balans niet langer te laten inkrimpen. Over 2018 had de Fed via die krimp zo'n 500 miljard dollars uit de markt gehaald. Die 'Grote Drooglegging' was een belangrijke factor bij het moeilijke beursklimaat.