'Fed niet gehaast om rente aan te passen'

De Fed blijft relatief optimistisch over de Amerikaanse economie. 'Wij vinden dat de huidige economische toestand gezond is en de economische vooruitzichten gunstig', zegt Powell dinsdag in zijn halfjaarlijkse toespraak in het Congres. 'De groei zal in 2019 solide zijn, zij het iets lager dan in 2018, en de arbeidsmarkt blijft gezond.'