Fed opent deur voor langere periode van nulrente

De Amerikaanse centrale bank (Fed) wil de inflatie tijdelijk boven 2 procent doen stijgen. Ze maakt daarmee de weg vrij voor een soepeler monetair beleid.

Na een grondige evaluatie van zijn strategie heeft de Fed beslist de inflatiedoelstelling bij te sturen. Tot dusver streefde de centrale bank naar 2 procent inflatie. De nieuwe doelstelling, die unaniem werd goedgekeurd door de 17 bestuurders, is een gemiddelde inflatie van 2 procent.

Het verschil tussen de oude en de nieuwe doelstelling is op het eerste gezicht subtiel, maar is belangrijk. 'Na een periode waarin de inflatie aanhoudend lager was dan 2 procent, zal het monetair beleid wellicht streven naar een inflatie van iets meer dan 2 procent gedurende enige tijd', zeg de Fed.

De Amerikaanse inflatie was de jongste vijf jaar bijna voortdurend lager dan 2 procent. De Fed wil die periode van te lage inflatie compenseren door een inflatie van meer dan 2 procent.

Dat betekent dat de Fed de komende jaren een soepeler monetair beleid zal voeren dan hij tot nu van plan was. Omdat de centrale bank geen voorstander is van negatieve rentes, zal ze het nulrentebeleid wellicht langer voortzetten dan ze tot nu van plan was.

De bestuurders van de Fed signaleerden in juni dat ze het nulrentebeleid minstens tot eind 2022 willen voortzetten. Het Internationaal Monetair Fonds verwacht dat het nulrentebeleid veel langer duurt, minstens tot eind 2025. Een andere mogelijkheid is dat de Fed meer geld in de economie pompt door de aankoop van staatsobligaties en ander schuldpapier te verhogen.