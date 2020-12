Fed plakt niet langer vervaldatum op stimulus

De Amerikaanse centrale bank belooft maandelijks 120 miljard in de economie te blijven pompen, tot de economie en de inflatie op koers zitten.

Terwijl de collega's van de Europese Centrale Bank en de Bank of England onlangs met extra stimulus kwamen om de tweede virusgolf te bestrijden, belooft de Federal Reserve op de laatste vergadering van 2020 vooral meer van hetzelfde. 'Hetzelfde' is an sich niet weinig: een economie die maandelijks 120 miljard dollar toegeschoven krijgt via de bulkinkoop van schulden.

Voorzitter Jerome Powell maakt de exegese van de begeleidende mededeling door het leger Fed-watchers op Wall Street dit keer makkelijk. Er is maar één grote verandering: de centraal bankiers beloven niet langer hun inkopen 'de komende maanden' voort te zetten. Nu is de boodschap dat het tempo van minstens 120 miljard per maand behouden blijft tot er 'substantiële verbetering' is in de doelstellingen: maximale tewerkstelling en een inflatie die een tijd boven 2 procent gaat.

Schermvullende weergave

Met andere woorden: de kans is reëel dat de centraal bankiers heel 2021 in stimulusmodus blijven. Want op dit ogenblik rateren Powell en co. hun doel behoorlijk spectaculair. De kerninflatie, exclusief voeding en energie, beloopt 1,4 procent. En vergeleken met het begin van de pandemie hebben nog altijd zo'n 10 miljoen minder Amerikanen een job. Bovendien vragen elke week opnieuw zo'n 700.000 à 800.000 Amerikanen een uitkering aan, nu een zware opstoot van het virus de economie in grote delen van het land zwaar treft.

Powell geeft zo een relatief sober slotakkoord van een extreem bewogen jaar. Van alle grote centrale banken was de Fed de eerste die bij het begin van de pandemie in maart overstag ging. In een uitzonderlijk persbericht waarschuwde Powell voor 'extreme ontbering' als gevolg van het oprukkende virus, een waarschuwing waar hij de belofte aan koppelde 'al het nodige te doen' om de economische fall-out te counteren.

Dat laatste bleek geen loze belofte: via een ware lettersoep aan crisismaatregelen zwol de balans van de Fed met ruim 3.000 miljard dollar aan, tot meer dan 7.000 miljard dollar (zie grafiek). De overuren draaiende geldpersen lieten ook de overheid toe met een fors stimuluspakket te komen: Washington boekte over het begrotingsjaar tot eind september een recorddeficit van 3.132 miljard dollar, zonder noemenswaardige impact op de rente.

De jongste maanden liet Powell geen kans onbenut om de overheid nog tot meer stimulus aan te zetten. 'Liever te veel dan te weinig', is de boodschap. Een oproep die maandenlang verloren ging in het gebikkel tussen Republikeinen en Democraten op Capitol Hill: de eersten vinden 500 miljard stimulus voldoende, de tweeden ambiëren 2.000 miljard noodsteun. Uiteindelijk lijkt nu toch een consensus te groeien rond een pakket van 900 miljard dollar.