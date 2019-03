Fed plant geen renteverhoging in 2019

In de eerste plaats signaleert de Fed dat hij niet van plan is om dit jaar de rente te verhogen. In december was de Fed nog van plan om in 2019 twee keer de rente op te trekken. Voorts zal de centrale bank al in september de afbouw van haar grote portefeuille obligaties stopzetten. Die afbouw was volgens sommige waarnemers de oorzaak van de turbulentie op de financiële markten eind vorig jaar.