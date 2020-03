Fed pompt 1.500 miljard in markten

Na de verrassende en onverwacht forse renteknip van vorige week neemt de Federal Reserve opnieuw maatregelen om de economische impact van het coronavirus te milderen. Het Fed-kantoor in New York, de vinger aan de pols van de financiële markten, pompt liefst 1.500 miljard extra geld in de markt via kortetermijnkredieten, leert een mededeling.