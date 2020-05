Fed pompt veel meer geld in economie dan ECB

Fallen angels

'De Fed is iets actiever dan de ECB', zegt Peter Vanden Houte, hoofdeconoom van ING België. 'Er is een verklaring voor het grote verschil in het soort maatregelen. In de VS financieren de ondernemingen zich voor 80 procent via de financiële markten en slechts voor 20 procent via de banken. In de eurozone is die verhouding omgekeerd. Voor de Fed is het uiterst belangrijk dat de markten niet opdrogen.'