Fed slaagt er niet in beurzen te kalmeren

De aandelenmarkten hebben woensdag opnieuw zware klappen gekregen, hoewel vooral de Amerikaanse centrale bank (Fed) de jongste weken forse stimuli heeft gelanceerd. Is de monetaire munitie opgebruikt?

De bestuurders van de Fed moesten normaal woensdag het monetair beleid evalueren, zoals ze dat om de zes weken doen. Maar de vergadering werd geschrapt omdat de centrale bank sinds de bijeenkomst van 29 januari al viermaal uitzonderlijke maatregelen had aangekondigd om de Amerikaanse economie te beschermen tegen de impact van de coronapandemie.

-1,5% Krimp De bank JPMorgan ziet de Amerikaanse economie over heel 2020 met 1,5 procent krimpen.

De Fed heeft in amper twee weken zijn belangrijkste rentetarief in twee stappen met liefst 150 basispunten verlaagd naar 0 à 0,25 procent (zie inzet). Dat is de bodemrente die ook tussen december 2008 en december 2015 werd toegepast. Voorts kondigde de centrale bank aan dat ze via verscheidene kanalen minstens 2.200 miljard dollar in de economie zal pompen. Ten slotte lanceerde ze kredietfaciliteiten om de kredietverlening aan de ondernemingen en de gezinnen op peil houden.

De centrale bank heeft niet de middelen om de verspreiding van het virus te stoppen. Ze moet dus meer doen dan de rente verlagen om de economie te ondersteunen. De hulp aan de financiële sector helpt voorkomen dat de banken hun kredietverstrekking beperken en de Amerikaanse economie in een neerwaartse spiraal doen belanden.

Dow zakt 6 procent

Maar de krachtige maatregelen van de Fed slagen er niet in de markten te kalmeren. Integendeel, de Dow Jones zakte woensdag met 6 procent en sloot 25 procent lager dan op 2 maart. De aandelenmarkten krijgen de ene klap na de andere omdat de groeivooruitzichten bijna elke dag verslechteren.

De bank JPMorgan ziet de Amerikaanse economie in het eerste kwartaal met 1 procent krimpen en in het tweede kwartaal met ruim 3,5 procent. Daarmee komt een einde aan een economische expansie die meer dan tien jaar heeft geduurd. Dat is de langste periode van groei sinds 1854. Ondanks een heropleving vanaf het derde kwartaal zou de Amerikaanse economie over heel 2020 met 1,5 procent krimpen.

De Amerikaanse tienjaarsrente noteert op 1,19 procent. Ze is daarmee bijna even hoog als begin maart, hoewel ze intussen even naar 0,54 procent terugviel. Dat is opmerkelijk. De recessie en de obligatieaankopen van de centrale bank zouden tot een duurzamer rentedaling moeten leiden. Verklaringen voor de stijgende rente zijn dat veel gezinnen, bedrijven en beleggers cash boven al de rest verkiezen en de bezorgdheid voor de sterke stijging van het begrotingstekort.

De ervaring van Europa en Japan met negatieve rentes is niet bijzonder succesvol. James Knightley Econoom ING

ING-econoom James Knightley onderzocht of de Fed nog munitie heeft. De Fed zou zijn belangrijkste rentetarief onder nul kunnen verlagen. 'De ervaring van Europa en Japan met negatieve rentes is niet bijzonder succesvol', signaleert Knightley. Hij voegt eraan toe dat de Fed nog ruimte heeft om meer staatsobligaties aan te kopen om de rente te drukken.

Helikoptergeld

Voorts kan de Fed helikoptergeld creëren: geld drukken en uitdelen aan de bevolking. De Amerikaanse president Donald Trump overweegt een soort helikoptergeld in te zetten door elke Amerikaan een cheque van 1.000 dollar te geven. Die maatregel doet het begrotingstekort stijgen.