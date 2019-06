Fed stelt renteknip in het vooruitzicht

De Amerikaanse centrale bank signaleert dat de renteverlaging waar president Trump én Wall Street op rekenen in aantocht is, maar is wel intern sterk verdeeld.

De spectaculaire bocht van Jerome Powell is bijna compleet: de voorzitter van de Federal Reserve maakt zich op om de rente te verlagen. In de toelichting bij de vergadering van vandaag schrapt de centrale bank de zinsnede dat ze 'geduldig' kan zijn bij het aanpassen van het beleid.

In de plaats kom een zinsnede met (veel) meer urgentie: temidden de vele onzekerheden - denk aan de Chinees-Amerikaanse handels- en technologieoorlog - is de onzekerheid toegenomen en dus moet de verse economische data 'nauwlettend' in de gaten worden gehouden. Nauwlettend is bankiersjargon voor 'er is een renteknip op komst'.

In december gaf Powell na de negende renteverhoging sinds 2015 nog aan dat hij ook in 2019 de rente zou blijven optrekken. Tot frustratie van Wall Street, dat rond Kerstmis in een zelden geziene kramp schoot, en president Donald Trump, die de centrale bankiers publiekelijk blijft de mantel uitvegen.

In januari borg de voorzitter dan verrassend de renteverhogingen op, tot jolijt van Wall Street.

Toch maken duidelijk niet alle Amerikaanse centraal bankiers even gretig de bocht. Integendeel: de Fed blijkt bijna 50/50 verdeeld. De ook deze avond gepubliceerde prognoses leren dat negen bankiers de noodzaak niet zien om de rente nog dit jaar bij te knippen, acht pleiten daar wel voor.

Voor 2020 is er grotere consensus: de 'middelste' bankier voorspelt één renteknip. Maar ook dat is minder enthousiast dan de serie verlagingen die de markten op dit ogenblik incalculeren.

Wall Street reageert vrij rustig op de boodschap en koerst 0,2 procent hoger. James Bateman, strateeg bij vermogensgigant Fidelity, is niet echt verrast. 'Als de Fed één renteknip in het vooruitzicht stelt, is dat een positieve boodschap', liet hij vóór de rentebeslissing weten. 'Bij meer dan één renteverlaging, is het volgens ons tijd om te panikeren. Dan gaan beleggers beginnen denken dat het met de Amerikaanse economie écht wel slecht gesteld moet zijn.'

Powell en zijn voorganger Janet Yellen omschreven de reeks renteverhogingen van eind 2015 tot eind 2018 telkens als 'moties van vertrouwen' in de Amerikaanse economie. En dus moeten ze opletten dat een bruuske ommekeer in het beleid niet als een motie van wantrouwen wordt gezien.

Op zich is er ook weinig reden om drastisch in de rente te knippen, eerder integendeel. Met de laagste werkloosheid in een halve eeuw naderen de de Verenigde Staten volledige tewerkstelling en de economie blijft ook in het tiende jaar expansie - een evenaring van het record - tegen een stevig tempo groeien.