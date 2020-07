Fed-topvrouw waarschuwt voor opflakkerend virus

'De recente opflakkering is een ontnuchterende herinnering dat het de pandemie is die de marsrichting van de economie dicteert', zegt de Federal Reserve-bestuurder Lael Brainard.

Brainard is er niet van overtuigd dat de heropening en dus het herstel van de Amerikaanse economie in een rechte lijn zal gaan. De recente opflakkering van het virus, met dit keer focus op zuidelijke deelstaten als Florida , baart de centrale bankier zorgen.

'De recente opflakkering is een ontnuchterende herinnering dat het de pandemie is die de marsrichting van de economie dicteert,' zegt Brainard. 'Een dikke mist omgeeft ons en er zijn veel risico's. Het herstel zal zelfs als die risico's zich niet realiseren veel kopwinden te verwerken krijgen, een tweede virusgolf zou de uitdaging alleen nog maar groter maken'.

In nauwelijks omfloerst taalgebruik laat Brainard verstaan dat de focus van de Federal Reserve de komende jaren vooral op de tewerkstelling zal liggen en minder op de inflatie. 'Nu we merken dat er geringe correlatie is tussen inflatie en de arbeidsmarkt, is het belangrijk dat beleidsmakers niet te vroeg hun stimulus verminderen. In plaats daarvan moeten we naar een diepe en brede impact op de tewerkstelling streven die bij de vorige herstelfase slechts heel laat bereikt werd.'