Fed trekt rente op ondanks kritiek van Trump

De Amerikaanse centrale bank (Fed) verhoogt voor de derde keer dit jaar de rente en zegt dat er nog renteverhogingen zullen volgen.

Zoals algemeen verwacht heeft de Fed de kritiek van de Amerikaanse president Donald Trump op de renteverhogingen naast zich neergelegd. De centrale bank trekt haar belangrijkste rentetarief met 25 basispunten op naar 2 à 2,25 procent. De bestuurders van de Fed signaleren dat ze van plan blijven de rente in december opnieuw te verhogen. Ze willen in 2019 drie keer de rente optrekken en in 2020 nog één keer.

In de toelichting heeft de Fed één zin geschrapt. De centrale bank zegt niet meer dat het monetair beleid soepel is. Zij onderstreept daarmee dat haar basisrente stilaan de zogenaamde neutrale rente nadert. Dat is de rente die de Amerikaanse economie noch stimuleert noch afremt. De bestuurders van de Fed ramen de neutrale rente op 3 procent.

De commentaar over de economische toestand blijft positief. 'De economische activiteit stijgt tegen een sterk tempo. De jobcreatie is sterk en de werkloosheid blijft laag', staat in de toelichting.

De Fed publiceert ook nieuwe economische vooruitzichten. Hij verhoogt de groeiprognose voor 2018 van 2,8 naar 3,1 procent en die voor 2019 van 2,4 naar 2,5 procent. De andere voorspellingen veranderen weinig of niet. De Fed blijft ervan overtuigd dat de inflatie rond de doelstelling van 2 procent blijft schommelen.