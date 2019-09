Fed verlaagt opnieuw de rente

Net als de Europese collega's zijn ook de Amerikaanse centraal bankiers scherp verdeeld over de juiste aanpak van de huidige groeivertraging.

De Amerikaanse centrale bank (Federal Reserve) knipte woensdagavond voor de tweede keer in twee maanden de rente bij, met 25 basispunten tot 2 procent. In juli had de Fed de rente al voor het eerst in tien jaar verlaagd. Die knip omschreef voorzitter Jerome Powell toen als een soort verzekering, om de intussen meer dan tien jaar oude economische expansie op koers te houden.

Fed countert onrust op geldmarkt In de marge van de renteverlaging countert de Fed ook de onrust die er de jongste dagen op de geldmarkt was. Voorzitter Jerome Powell omschreef de onrust op de persconferentie als een tijdelijk fenomeen, gelinkt aan de belastingdeadline voor bedrijven, maar neemt toch maatregelen. Hij poogt banken minder cash bij de Fed zelf te doen parkeren, door de rente die banken op hun surpluscash verdienen tot 1,8 procent te verlagen. Dat is 20 basispunten lager dan het plafond voor de basisrente. Pro memorie: in Europa betalen banken een strafrente van minus 0,5 procent op hun surpluscash.

Net als eind juli verwijst voorzitter Jerome Powell in de toelichting naar de 'globale ontwikkelingen'. Omfloerste taal waarmee de centraal bankiers in de eerste plaats naar het escalerend handelsconflict tussen China en de Verenigde Staten verwijzen.

De renteknip komt er een week nadat de Europese Centrale Bank forse stimulus aankondigde voor een snel vertragende economie. Verschillende Europese centraal bankiers gaven publiek aan het grondig oneens geweest te zijn met die beslissing van voorzitter Mario Draghi, waarmee de interne verdeeldheid bij de ECB op straat kwam te liggen.

Ook Powell heeft het moeilijk zijn collega's te overtuigen. Dit keer waren de drie dissidenten: net als de vorige keer stemden twee centraal bankiers tegen omdat ze het niet eens waren met de renteverlaging. Maar dit keer was er ook één bankier, James Bullard van het kantoor in St. Louis, die tegen was omdat hij een renteverlaging met een forsere 50 basispunten wou.

Wall Street is niet echt in zijn nopjes met de renteknip, de Dow Jones noteert lager. Dat komt omdat de nieuwe prognoses van de centraal bankiers leren dat ze gemiddeld verwachten er geen nieuwe renteverlaging nodig zal zijn in 2019 en 2020. En dat is een teleurstelling voor beleggers, die tussen nu en eind 2020 meer renteverlagingen incalculeren.

Wie ook niet tevreden is, is Donald Trump. De Amerikaanse president leest bijna continu Powell & co de levieten. Volgens Trump moet de Fed de rente veel sneller verlagen. Vorige week nog tweette hij dat de ECB met haar subzerobeleid er in slaagt de euro fors te laten zakken tegenover de dollar, terwijl de Fed 'gewoon toekijkt'.

Kort na de beslissing kwam er inderdaad een vers salvo vanuit het Witte Huis: 'Powell en de Federal Reserve hebben weer gefaald. Geen moed, geen visie', schreef de president in een tweet.