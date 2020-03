Fed verlaagt rente naar nul

De Amerikaanse centraal bankiers gaan ook voor minstens 700 miljard schulden opkopen, in een poging de impact van de coronacrisis zo veel mogelijk te counteren.

De Amerikaanse centrale bank grijpt voor de derde keer in minder dan twee weken fors in: in één van haar meest dramatische aankondigingen ooit verlaagt ze de rente met een vol procentpunt, van 0 tot 0,25 procent.

De facto nul dus, net zoals van december 2008 tot december 2016. De daaropvolgende drie jaar voerde de Fed negen renteverhogingen door en die zijn nu allemaal - inclusief de knip van 50 basispunten twee weken eerder - in een rotvaart teruggedraaid.

De situatie is dan ook zeer ernstig, als gevolg van de wereldwijde gezondheidscrisis en de drastische maatregelen om de verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk in te dammen. 'De uitbraak van het coronavirus heeft gemeenschappen zwaar getroffen en de economische activiteit in veel landen, waaronder de Verenigde Staten, zwaar verstoord', zegt de Fed.

De rente moet op het huidige bijna-nulniveau blijven, zegt de centrale bank, tot 'duidelijk is dat de economie de huidige moeilijke periode doorstaan heeft'.

De Fed is bereid alle beschikbare middelen in te zetten om te verzekeren dat er krediet naar bedrijven en gezinnen blijft vloeien Jerome Powell Fed-voorzitter

Naast de rente komt de centrale bank ook met een drastisch opkoopprogramma van schulden: de centrale bank gaat voor minstens 500 miljard dollar Amerikaanse overheidsobligaties en nog eens minstens 200 miljard dollar aan herverpakte hypotheken opkopen. De centrale bank wil zo verzekeren dat, naast de beleidsrente op korte termijn - dat is de rente waartegen overheid, bedrijven en gezinnen (nood)kredieten kunnen opnemen - laag blijft.

Al het geld uit staatspapier en hypotheekeffecten die op vervaldag komen zal worden geherinvesteerd. De Fed pompt met andere woorden minstens 700 miljard dollar extra in de markt, en garandeert tegelijkertijd dat zijn balans langs de achterdeur niet weer geleidelijk krimpt door schulden die worden terugbetaald op de vervaldag.

'De Fed is bereid alle beschikbare middelen in te zetten om te verzekeren dat er krediet naar bedrijven en gezinnen blijft vloeien', klinkt het.

De voorbije weken was er onrust over de goede werking van de grootste en belangrijkste obligatiemarkt ter wereld, die voor Amerikaans schuldpapier (Treasuries), onder meer omdat veel bedrijven en beleggers cash begonnen hamsteren. Daarom kondigde de Fed vorige week aan op korte termijn 1.500 miljard dollar in de geldmarkt te pompen.

We verwachten dat de economie in het tweede kwartaal tegen een tempo van 8 procent op jaarbasis krimpt James Knightley ING-econoom

Die dollarschaarste stopt - net als het virus - niet aan de landsgrenzen. Daarom zet de Fed voor het eerst sinds de financiële crisis ook een liquiditeitsprogramma op het getouw met zijn belangrijkste tegenhangers wereldwijd: de Europese Centrale Bank (ECB), de Bank of England en de Japanse, Zwitserse en Canadese centrale bank.

De centrale banken hebben onderling afgesproken dat ze vanaf maandag elk speciale en uitzonderlijke goedkope veilingen van dollars op 84 dagen gaan voorzien. Dat goedkope geld met een lange looptijd (de gebruikelijke veilingen hebben een looptijd van één week) moet ertoe leiden dat het financiële raderwerk wereldwijd goed blijft draaien en dat de vele dollarschuldenaars in de wereld voldoende 'greenbacks' blijven vinden om die schulden ge(her)financierd te krijgen.

Schok