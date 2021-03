Fed verwacht 6,5 procent economische groei in VS

De Fed is veel optimistischer geworden over de economische toestand en vooruitzichten. 'Na een vertraging van het herstel zijn de indicatoren van de economische activiteit en werkgelegenheid recent weer opgeveerd, hoewel de sectoren die het zwaarst zijn getroffen door de pandemie zwak blijven', zegt de centrale bank.

De bestuurders van de Fed verhogen hun groeiprognose voor de Amerikaanse economie in 2021 van 4,2 naar 6,5 procent. Daardoor daalt de werkloosheidsgraad tegen eind dit jaar naar 4,5 in plaats van de eerder verwachte 5 procent. De krachtige groei is vooral te danken aan de extra stimulus van het begrotingsbeleid. Het Congres keurde vorige week een stimulusplan goed van 1.900 miljard dollar.

De centrale bank verhoogt ook haar inflatievooruitzichten. Ze voorspelt nu 2,4 in plaats van 1,8 procent inflatie in 2021, 2 in plaats van 1,9 procent in 2022 en 2,1 in plaats van 2 procent in 2023. De Fed streeft naar een gemiddelde inflatie van 2 procent.