Fed vindt rente stilaan 'normaal' ogen

Terwijl de Europese collega's (ooit) nog moeten beginnen, debatteren de Amerikaanse centraal bankiers of na zeven renteverhogingen een 'normale' beleidsrente niet stilaan in zicht komt.

Het legertje Fed-watchers mag 13 juni rood omcirkelen in de agenda. Dan zal de Amerikaanse centrale bank de rente optrekken naar 1,75 procent, de zevende verhoging sinds de Fed in december 2015 komaf maakte met zeven jaar nulrente en crisisbeleid.

Belangrijk is echter wat volgt. Waarschijnlijk zal de Fed later in 2018 nog twee keer de rente opkrikken en dus tegen een tempo van één keer per kwartaal het beleid blijven verstrakken. Dat is niet onlogisch, gezien de aanhoudend sterke groei van de Amerikaanse economie, de erg sterke arbeidsmarkt en het inflatiespurtje dit voorjaar.