Fed-voorzitter Powell: 'Te vroeg om stimulus af te bouwen'

De voorwaarden voor een vermindering van de obligatieaankopen zijn duidelijk nog niet vervuld, zegt Jerome Powell, de voorzitter van de Amerikaanse centrale bank.

De Federal Reserve (Fed) is van plan zijn soepel geldbeleid nog enige tijd voort te zetten. Dat is de boodschap van de toespraak die Powell woensdagavond om 18 uur houdt in de commissie Financiële Diensten van het Huis van Afgevaardigden. Hij zal daar het halfjaarlijks Fed-rapport over monetair beleid toelichten.

De doelstelling van 'substantiële verdere vooruitgang' naar de doelstellingen van maximale werkgelegenheid en prijsstabiliteit 'is nog een eindje verwijderd', signaleert Powell. De centrale bank ondersteepte de jongste maanden herhaaldelijk dat 'substantiële verdere vooruitgang' nodig is voor ze haar obligatieaankopen zal verminderen. Voorlopig blijft ze elke maand voor minstens 120 miljard dollar staatsobligaties en herverpakte hypotheken kopen.

Critici zeggen dat het soepel geldbeleid leidt tot een oververhitting van de economie en toename van de inflatie. De Amerikaanse inflatie steeg in juni naar 5,4 procent, het hoogste peil sinds 2008. De kerninflatie, zonder voeding en energie, klom zelfs naar het hoogste niveau sinds 1991.

De inflatie blijft de komende maanden wellicht hoog maar zal daarna vertragen. Jerome Powell Voorzitter Amerikaanse centrale bank

Powell herhaalt dat de hoge inflatie tijdelijk is. 'De sterke vraag in sectoren met bottlenecks of andere aanbodbeperkingen heeft geleid tot een zeer snelle prijsstijging van sommige goederen en diensten. Maar die prijsstijgingen zullen gedeeltelijk omkeren wanneer de bottlenecks verminderen. De inflatie blijft de komende maanden wellicht hoog, maar zal daarna vertragen.'

Arbeidsmarkt

Voorlopig maakt de voorzitter van de Fed zich geen grote zorgen. 'De inflatieverwachtingen op lange termijn zijn gestegen in vergelijking met de lage niveaus tijdens de pandemie, maar ze blijven in overeenstemming met de doelstelling op langere termijn.' De Fed streeft naar een inflatie van gemiddeld 2 procent.

De arbeidsmarkt blijft verbeteren, maar we hebben nog een lange weg te gaan. Jerome Powell Voorzitter Amerikaanse centrale bank

Powell merkte op dat het herstel van de arbeidsmarkt nog niet is voltooid. 'De toestand van de arbeidsmarkt blijft verbeteren, maar we hebben nog een lange weg te gaan.' Er zijn nog 7,5 miljoen banen minder dan net voor de pandemie.