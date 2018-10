Fed-voorzitter: 'VS staan aan de rand van uniek tijdperk met lage werkloosheid en lage inflatie'

De voorzitter van de Amerikaanse centrale bank (Fed), Jerome Powell, toont zich in een toespraak erg optimistisch over de Amerikaanse economie en denkt dat de huidige situatie van een lage werkloosheid en matige inflatie nog zeker twee jaar kan doorgaan.

'De vooruitzichten van de economie zijn opmerkelijk positief,' bewierookte de doorgaans gereserveerde Jerome Powell de Amerikaanse economie tijdens een toespraak in Boston. 'De VS staan op het punt een uniek tijdperk in te gaan van ultralage werkloosheid en matige inflatie.'