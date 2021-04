Fed ziet sterkere economie maar zet stimulus voort

De Fed is duidelijk optimistischer geworden over de economische toestand. 'Door de vooruitgang met de vaccinaties en de sterke steun van het economisch beleid zijn de indicatoren van de economische activiteit en werkgelegenheid sterker geworden', zegt de centrale bank in een toelichting van het rentebesluit. 'De sectoren die het zwaarst zijn getroffen door de pandemie blijven zwak, maar tonen beterschap.'

Recente cijfers van de omzet van de kleinhandel en de arbeidsmarkt tonen aan dat de economische groei in de VS versnelt. Dat is onder meer te danken aan de cheques die de meeste Amerikanen in maart hebben ontvangen met het stimulusplan van 1.900 miljard dollar.