Fed ziet volledige werkgelegenheid in VS

De werkloosheidsgraad is wat lager dan het 'natuurlijke niveau' op lange termijn.

De Amerikaanse centrale bank (Fed) publiceerde vrijdag haar halfjaarlijks rapport over het monetair beleid. Maar het valt op dat de nieuwe Fed-voorzitter Jerome Powell pas volgende week woensdag dat rapport zal toelichten in het Congres. Janet Yellen, de voorgangster van Powell, gaf bij de publicatie altijd onmiddellijk toelichting aan de leden van het Huis van Afgevaardigden en de Senaat.

'De arbeidsmarkt lijkt zich dicht bij of een beetje voorbij (beyond) volledige werkgelegenheid te bevinden', zegt de Fed in het rapport. Met 'voorbij' suggereert de centrale bank dat de werkloosheid misschien te laag is.

De Amerikaanse werkloosheidsgraad bedraagt 4,1 procent en bevindt zich op het laagste niveau in 17 jaar. De bestuurders van de Fed ramen de 'natuurlijke werkloosheid' op lange termijn op 4,6 procent. Zonder het met zoveel woorden te zeggen vinden zij dat het ideale niveau. De centraal bankiers vrezen dat een nog lagere werkloosheid zal leiden tot een te hoge inflatie. De Fed streeft naar 2 procent inflatie.

Financiële stabiliteit

Over de financiële stabiliteit is de Fed relatief optimistisch. De centrale bank noemt de kwetsbaarheid van het Amerikaans financieel systeem 'matig'. Maar ze ziet toch enkele risico's. 'De schuldgraad van sommige niet-bancaire financiële instellingen is gestegen.' Daarmee verwijst de Fed wellicht naar de stijgende kredietverlening aan beleggers zoals hefboomfondsen.

Een ander aandachtspunt zijn de stijgende prijzen van commercieel vastgoed. 'Het nettobedrijfsresultaat in verhouding tot de waarde van het vastgoed is gedaald in vergelijking met het rendement van staatsobligaties.'

Het rapport beschrijft vooral de economische en financiële toestand en het monetair beleid van de jongste zes maanden. Het biedt weinig houvast voor het beleid dat de Fed in de komende maanden wil voeren. Powell kan daarover volgende week meer duidelijkheid verschaffen.