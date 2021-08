Fed zorgt voor verkoopgolf op beurzen

Of dat klopt of niet, het zit de beleggers niet lekker dat het goudlokjesscenario van een stevig herstel gecombineerd met een zeer soepel monetair beleid mogelijk ten einde loopt. En dus gaan de beurzen lager.

Luxeaandelen

UBS stelt dat investeerders zich afvragen wat de impact op de luxesector is van de toenemende zorgen over een groeivertraging in China. 'In 2020 was de Chinese consument goed voor 28 procent van de wereldwijde verkoop van luxegoederen. Voor de coronacrisis was dat 35 procent', zegt analiste Zuzanna Pusz.