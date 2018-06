Fed zwaait met zevende renteverhoging crisis uit

Nu de beleidsrente naar 2 procent stijgt, laten de Amerikaanse centraal bankiers voor het eerst in jaren de belofte vallen dat de rente nog lang uitzonderlijk laag zal blijven.

Terwijl de Europese Centrale Bank waarschijnlijk morgen heel schoorvoetend zijn exitplan voor een decennium crisismanagement ontvouwt, is die van de Federal Reserve al ver gevorderd. De Amerikaanse centraal bankiers krikten de rente met 25 basispunten op 2 procent.

Minstens even belangrijk is dat de Fed symbolisch afscheid neemt van de crisis. In de begeleidende mededeling zegt de centrale bank niet langer dat de rente nog lang uitzonderlijk laag zal blijven. Die zinsnede was standaardtaal geworden sinds toenmalige voorzitster Janet Yellen in december 2015 komaf maakte met zeven jaar (bijna)-nulrente.

Dat betekent niet automatisch dat er een lange serie extra renteverhogingen in de pijplijn zit: de notulen van de vorige bijeenkomst leerden integendeel dat de rente er geleidelijk aan 'normaal' uitziet.

Het betekent wel dat verdere rentestappen in tegenstelling tot vroeger minder op automatische piloot tegen een tempo van één per kwartaal zullen gebeuren, maar meer op basis van de economische data van het ogenblik.

Laat mij in gewoon Engels aftrappen: de economie doet het prima Jerome Powell Fed-voorzitter

Een logisch gevolg is dat huidige voorzitter Jerome Powell vanaf 2019 weer na elke vergadering - in plaats van elk kwartaal - een persconferentie met tekst en uitleg zal geven.

Op dit ogenblik argumenteren de economische data voor extra renteverhogingen. De economie blijft ook in het tiende jaar expansie tegen een stevig tempo groeien en de inflatie zit gezuiverd voor de sterke klim van de olieprijs grosso modo weer in de buurt van de doelstelling van 2 procent.

De werkloosheidsgraad zakte vorige maand tot 3,8 procent, het laagste peil in bijna een halve eeuw en de facto zo goed als volledige tewerkstelling. Die maximale tewerkstelling is samen met prijsstabiliteit één van de twee doelstellingen van de Fed. De centraal bankiers rekenen op dit ogenblik dat er gezien de sterke economie dit jaar nog eens twee renteverhogingen zullen komen.

Welke handelsoorlog?

Opvallend: in de korte toelichting rept voorzitter Jerome Powell met geen woord over het risico op een handelsoorlog of de onrust op veel opkomende markten. 'Dit suggereert duidelijk dat de focus van de Federal Reserve op de binnenlandse economie ligt', merkt ING-econoom Smith op.

Van dat laatste liet Powell zelf ook geen twijfel bestaan. 'Laat mij in gewoon Engels aftrappen: de economie doet het prima', begon de voorzitter zijn persconferentie.

Powell liet vorige maand al op een toespraak in Zürich weten dat zijn boordtabel grotendeels binnenlands is en dat omgekeerd hij zich ook weinig stoort aan de potentiële impact van zijn beleid op de rest van de wereld.

Nochtans vloeit de huidige crisis in opkomende markten zoals Turkije en Argentinië wel degelijk deels voort uit het Amerikaanse geldbeleid, zoals de Indische centraal bankier Urjit Patel vorige week in een brief aan de Financial Times benadrukte.

Patel heeft het niet over de renteverhogingen, wel over een ander aspect van het geldbeleid. De Fed - ook hier in schril contrast met de ECB - krimpt sinds oktober vorig jaar haar balans in. Ze herinvesteert namelijk niet langer alle cash die ze ontvangt doordat de duizenden miljarden schuldpapier die ze tijdens de crisisjaren opkocht, geleidelijk op de vervaldag komen.

Sindsdien is de balans met zo'n 150 miljard dollar gekrompen (zie grafiek). Dat oogt niet enorm, maar als de Fed zoals gepland later het krimptempo opdrijft van zo'n 20 naar zo'n 50 miljard per maand zal tegen eind 2019 de balans zo'n 1.000 miljard kleiner zijn. En dan wordt ook een navenant aantal dollars uit de wereldmarkt gehaald.

En dit net op een ogenblik dat door de belastingverlaging van Amerikaans president Trump Washington alleen al de komende twee jaar zo'n 2.300 miljard dollar extra schulden zal uitgeven. En beleggers hebben nu eenmaal dollars nodig om op stortvloed van schulden in te tekenen.