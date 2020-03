Federal Reserve gaat 'zonder limieten' obligaties inkopen

De Federal Reserve pakt uit met een nooit geziene stimulus om de economische schade van het coronavirus in te dijken. De centrale bank zegt dat ze desnoods onbeperkt schulden zal opkopen om de kredieten naar de gezinnen, de bedrijven en de grote werkgevers vlot te laten stromen. 'We zullen alles in het werk stellen om de monetaire politiek efficiënt naar de markt en de hele economie te laten doorstromen', stelt de Fed.