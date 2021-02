Feest op de beurs: 'Blijf dansen, maar ga dichter bij de exit staan'

Steeds meer beursexperts waarschuwen voor zeepbellen in verschillende hoeken van de financiële markten. 'Bereid u langzaam voor op een ommekeer', luidt het advies.

Een statistiekje dat het positieve momentum op de beurzen illustreert. De MSCI World Index, die de westerse beurzen omvat, ging maandag voor de elfde dag op rij hoger. In februari is die barometer al elke dag gestegen, goed voor een winst sinds begin deze maand van 6,3 procent. De wereldbeurzenindex voegt er hoogstwaarschijnlijk nog een twaalfde winstdag aan toe, gelet op de positieve weekstart van Wall Street dinsdag. Zo'n lange winstreeks van twaalf dagen is geleden van eind 2003, toen de MSCI World 18 dagen op rij steeg.

Beleggers mikken erop dat de wereldeconomie fors zal herstellen van de pandemie in 2021 nu de vaccinatie in een groot deel van de westerse wereld op kruissnelheid komt en in Washington president Joe Biden een fors stimuluspakket in de steigers heeft gezet. Nog een illustratie van het economisch optimisme: de olieprijs die in Londen boven 63 dollar noteert, het hoogste peil sinds begin 2020. Verschillende Wall Street-strategen nemen het woord 'supercyclus' in de mond en voorspellen een olieprijs van 100 dollar. Een gevolg van een hoger dan verwachte olievraag in combinatie met jarenlange onderinvesteringen in olievelden, ten voordele van hernieuwbare energie.

Kracht van kleine beleggers

Een ander statistiekje: +22,9 procent. Dat is de stijging van het aandeel Vranken maandag, nadat het champagneaandeel genoemd werd in een artikel in De Tijd over de bedrijven die kunnen profiteren van de 'roaring twenties', een periode zoals de jaren twintig van de vorige eeuw, met een ongebreideld optimisme en welverdiend levensplezier na het coronatijdperk. Zo'n spectaculaire reactie op een krantenartikel wijst op schuimkopjes.

De kracht van kleine beleggers - zeker voor de kleinere aandelen - is nu duidelijk aanwezig en het risicomijdende dat we bij die groep vroeger zagen, zien we nu niet. Frank Vranken Strateeg Puilaetco

Strateeg Frank Vranken van Puilaetco: 'De centrale banken wilden met hun soepel geldbeleid tijdens de coronapaniek het spaargeld mobiliseren, zodat de mensen het zouden uitgeven in de reële economie. Maar de mensen moeten binnenblijven, kunnen het moeilijk uitgeven en ontdekken de beurs. De kracht van kleine beleggers - zeker voor de kleinere aandelen - is nu duidelijk aanwezig en het risicomijdende dat we bij die groep vroeger zagen, zien we nu niet.'

Exuberantie

Niet alleen de kleine beleggers veroorzaken exuberanties. Dat bewijst een derde statistiek: + 20 procent. Dat is de gemiddelde premie waartegen zogeheten blancochequebedrijven of spacs noteren. Die premie is opmerkelijk, want spacs bestaan uit cash zolang ze nog zoekende zijn naar een overnameprooi. Ook kleine beleggers schrijven in op beursintroducties van spacs, maar in hoofdzaak gaat het toch om grotere beleggers.

Waarschuwen voor exuberanties is één zaak, een crash voorspellen is een volledig andere. 'Herinner u begin 1999. Toen waren er ook duidelijke aanwijzingen voor overdrijvingen. Maar het feest heeft toen nog 15 maanden geduurd. Geen zinnig mens kan daarover voorspellingen doen. Mijn advies is te blijven dansen op de vloer, maar al dichter bij de exit te staan', zegt Vranken. Daarmee parafraseert hij de beroemde uitspraak van de toenmalige Citigroup-CEO Chuck Prince in 2007, een jaar voor de crash: 'Zolang de muziek speelt, moet je blijven dansen.'

Volgens Vranken bouwen beleggers het best posities op in defensieve aandelen. 'Neem de voedingsreus Nestlé. Dat is geen sexy aandeel, maar wel kwaliteit. Of neem op de Brusselse beurs de gereglementeerde vastgoedvennootschappen (GVV's). Die zijn ook achtergebleven.'

Beleggersnirvana

Sommige beursexperts zien geen spelbrekers die het feestje op de beurzen kunnen verstoren. Op 10 november, een dag nadat Pfizer en BioNTech veelbelovende testresultaten voor hun coronavaccin hadden bekendgemaakt, voorspelde JPMorgan-strateeg Dubravko Lakos-Bujas een beleggersnirvana door de combinatie van vaccin en stimulus die de Amerikaanse beurzen tegen eind 2021 nog eens een kwart hoger zou sturen. Die voorspelling is voor de helft uitgekomen.

JPMorgan vindt dat de stijging van de Amerikaanse langetermijnrente geen zorgen baart omdat die het gevolg is van iets positiefs: de betere economische prognoses. De Amerikaanse tienjaarsrente steeg van 0,5 procent in augustus vorig jaar naar 1,26 procent vandaag. Dat heeft ook te maken met de voorspelde terugkeer van de inflatie, onder meer door de hogere grondstoffenprijzen en door corona veroorzaakte verstoppingen in de aanbodketen.