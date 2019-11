Ferrari racet naar record

Het wereldkampioenschap Formule 1 moest Ferrari dit weekend aan Mercedes laten , maar financieel zijn de rollen omgekeerd: terwijl Mercedes-bouwer Daimler kreunt onder de crisis in de sector en grossiert in winstwaarschuwingen , floreert de iconische Italiaanse sportwagenbouwer.

Dat leert het rapport over de eerst negen maanden van 2019. Ferrari verkocht dit jaar tot nog toe 7.755 auto's, 13 procent meer dan over dezelfde periode van het toch al sterke 2018. De omzet steeg 10 procent naar 2,84 miljard euro, de bedrijfswinst (ebit) sprong 11 procent hoger naar 698 miljoen euro.

De winstmarge steeg zo nog licht, naar bijna 25 procent. Ter vergelijking: bij Daimler lag de winstmarge over de eerste negen maanden op 7 procent, BMW raakte over de eerste jaarhelft nog niet aan 6 procent. Volkswagen-dochter Porsche haalt 17 procent marge en draaide over de eerste negen maanden exact evenveel bedrijfswinst (3,2 miljard) als het merk Volkswagen, ook al verkoopt deze laatste 13 keer meer auto's.

De verkoop boomt vooral in China: daar zette Ferrari dit jaar tot nog toe 776 auto's af, een stijging met bijna de helft. Ook in de rest van het Verre Oosten was er 18 procent groei. De belangrijkste markt blijft evenwel Europa, met de in dit geval niet onbelangrijke toevoeging van het Midden-Oosten: 3.547 stuks, een toename van 12 procent.