Fifa en IOC doperen Zwitserse economie

Met een stevig groeirapport klopt Zwitserland de Europese buren, met dank aan de sportbonzen waar de kassa dit voorjaar rinkelde.

De Zwitserse economie heeft er een prima lente opzitten, leert het kwartaalrapport van de lokale dienst voor de Statistiek. De economie groeide in het tweede kwartaal met een stevige 0,7 procent en klopt zo vlot de buren van de eurozone.

De cijferaars uit Bern verwijzen onder meer naar de sterke prestatie van de industrie en de uitvoer, maar er speelt ook een andere belangrijke maar minder structurele factor.

Schermvullende weergave ©SECO

Voetnoot 3 van het rapport geeft immers aan dat we de opmerkelijke groeivoet van de 'entertainmentsector' - meer dan 10 procent - met een korrel zout moeten nemen. De noot wijst door naar de bijlagen bij het kwartaalrapport over de impact van grote sportwedstrijden.

Die forse groei wordt namelijk vertekend door het feit dat de twee belangrijkste sportorganisaties van de wereld hun hoofdzetel in het Alpenland hebben: het Internationaal Olympisch Comité in Lausanne en voetbalbond FIFA in Zürich. En bij beide rinkelde dit voorjaar de kassa onophoudelijk, dankzij de licentie-inkomsten uit de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea en de Wereldbeker voetbal in Rusland.

Schermvullende weergave ©SECO

Maar die kassa blijkt niet rinkelen. Meer nog: in de latere kwartalen van even jaren is er volgens de Zwitserse statistici meestal een weerbots, met een entertainmentsector die de groei aftopt. Waarschijnlijk omdat de sportbonzen een belangrijk deel van de licentie-inkomsten doorsluizen naar de verschillende nationale organisaties elders in de wereld.