Financieel vermogen van de Belg stijgt boven 100.000 euro

De waarde van het spaargeld en de financiële beleggingen van de gezinnen is na aftrek van de schulden gestegen naar 1.158 miljard euro. Dat is omgerekend iets meer dan 100.000 euro per inwoner.

De Belgen zijn rijker dan ooit, blijkt uit cijfers van de Nationale Bank. Hun netto financieel vermogen groeide in het eerste kwartaal met 10 miljard euro naar 1.158 miljard. Die rijkdom is al 57 miljard groter dan net voor de start van de coronacrisis.

De toename van het vermogen begin dit jaar was vooral te danken aan de flinke stijging van de beurzen.

De toename van het vermogen begin dit jaar is te danken aan de flinke stijging van de beurzen. De aandelenmarkten profiteerden van de sterker dan verwachte economische heropleving en de aanhoudende stimulus van de centrale banken en regeringen. Daardoor boekten de gezinnen een meerwaarde van 10,7 miljard op hun beleggingsportefeuille.

Vooral beleggingsfondsen (8,9 miljard) en beursgenoteerde aandelen (4,9 miljard) werden meer waard. Fondsen investeren gemiddeld zowat de helft van hun activa in aandelen. Maar er was ook minder goed nieuws. Verzekeringsproducten, die hoofdzakelijk in obligaties investeren, werden door de rentestijging 4,4 miljard minder waard.

De essentie Het netto financieel vermogen van de Belgen is in het eerste kwartaal met 10 miljard euro gestegen naar 1.158 miljard.

Die toename is te danken aan de stijgende beurzen.

De gemiddelde Belg heeft voor het eerst een financieel vermogen van meer dan 100.000 euro.

Het vastgoedvermogen is groter dan het financiële vermogen.

Voorts hebben de gezinnen 3,3 miljard euro gespaard of geïnvesteerd in beleggingsproducten. Ze parkeerden meer geld op spaar- en zichtrekeningen en kochten beleggingsfondsen. Maar tegelijk verkochten de Belgen verzekeringsproducten en schuldbewijzen, zoals obligaties en kasbons. De populariteit van obligaties en kasbons daalt al jaren als gevolg van de lage langetermijnrente.

Schulden

De schulden stegen met 4 miljard. Vooral de hypothecaire kredieten namen toe. De sterke stijging van de woningprijzen verplicht veel landgenoten om meer te lenen als ze een huis of appartement kopen.

De gezinnen bezitten voor 1.478 miljard euro spaargeld en financiële beleggingen. Na aftrek van 320 miljard euro aan schulden bedraagt het netto financieel vermogen 1.158 miljard. Dat bedrag komt overeen met zowat 100.400 euro per inwoner. Het is de eerste keer dat het financieel vermogen van de gemiddelde landgenoot groter is dan 100.000 euro.

De nieuwe cijfers van de Nationale Bank houden geen rekening met het nog grotere vastgoedvermogen.

De nieuwe cijfers van de Nationale Bank houden geen rekening met het nog grotere vastgoedvermogen. De gemiddelde Belg had eind vorig jaar een onroerend vermogen van ruim 144.000 euro, berekende De Tijd.