Financiële blog Zerohedge verbannen van Twitter

De populaire financiële blog ZeroHedge is verbannen van Twitter na een post over het coronavirus. De blog maakte meteen een nieuwe account aan: FreeZeroHedge.

'Account opgeschort. Twitter schort accounts op die in strijd zijn met de Twitter-regels.' Deze melding krijg je te zien op de twitteraccount van de immens populaire financiële blog ZeroHedge (@zerohedge). Alle berichten zijn weg. Net als de 670.000 volgers.

Vrijdag deelde ZeroHedge in een blog met de titel 'Is dit de man achter de coronavirus-epidemie?' de naam mee van een wetenschapper die volgens de blog de bron zou kunnen weten van het coronavirus. De info werd al gauw volop gedeeld op internet. Auteur Tyler Durden - een pseudoniem - publiceerde ook een foto van de man en suggereerde de lezers om de wetenschapper van het Virologie Instituut van Wuhan een bezoekje te brengen 'om meer te weten te komen over de oorzaak van de epidemie.' De blog insinueerde ook dat het virus een biowapen kan zijn.