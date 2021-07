Financiële cyclus voorspelt aandelenboost én crash in VS

De boomende Amerikaanse huizenmarkt boost het sentiment van de consument, waardoor Capital Group een 'erg sterke' financiële cyclus in de VS ziet.

Wie door de langetermijnlens van financiële cycli naar de markten kijkt, ziet in de VS een stevig momentum voor aandelen én een mogelijke financiële crash binnen enkele jaren. Europa beweegt gezapiger en zal vroeger pieken, met een alarmsignaal voor Duitsland.

Financiële crisissen voorspellen is niet eenvoudig. Maar dat weerhield de Bank voor Internationale Betalingen (BIB) er niet van om via het pionieren van ‘financiële cycli’ de opbouw van risico’s in de economie in kaart te brengen. Zo blijkt een bovenmaatse groei van de privékredietverlening een bewezen risicofactor voor een nakende financiële crisis. De tijdshorizon voor die trends is langer dan die van de typische conjunctuurcyclus van economische groei en afkoeling, die pakweg vijf jaar bedraagt. Financiële cycli lopen over tien jaar of meer, wat een heel lange termijn is voor veel beleggers.

Nochtans hebben die langetermijncycli een invloed op beleggingsportefeuilles. In een nieuw rapport buigt de vermogensbeheerder Capital Group zich over de vraag wat de huidige financiële cycli in diverse regio's te vertellen hebben voor beleggers. Daarbij is de piek van een cyclus typisch gunstig voor obligaties, terwijl het dal een gunstige wind betekent voor aandelen. De aantrekkende groei in het dal – gestuwd door privékredietverlening en consumenten die zich gesterkt voelen door stijgende huizenprijzen – zwengelt de bedrijfswinsten aan, wat positief is voor aandelen.

De essentie Het uittekenen van financiële cycli, met aandacht voor woningprijzen en de privékredietverlening in een economie, levert signalen voor mogelijke crisissen en de verwachte rendementen van aandelen en obligaties.

De VS kennen volgens Capital Group een 'erg sterke' financiële cyclus die pas zal pieken tegen eind 2023 of begin 2024. Europa zou een tweetal jaar vroeger pieken.

Nomura ziet knipperlichten voor een mogelijke financiële crisis in zes landen, waaronder de VS, Duitsland en Nederland.

De VS scoren vandaag sterk voor beide factoren, met een versnelling in zowel de kredietverlening als de stijging van de huizenprijzen, signaleert Capital Group. De Amerikaanse huizenprijzen stegen in het vierde kwartaal van 2020 met bijna 10 procent tegenover dezelfde periode een jaar eerder, wat hoger is dan de groei in aanloop naar de financiële crisis van 2008. In april schoot de S&P Case-Shiller huisprijsindex zelfs 14,6 procent hoger tegenover vorig jaar, de grootste sprong in drie decennia. Voor de prijsstijging wordt gewezen naar de lage hypotheekrente, het krappe woningaanbod en gestegen houtprijzen.

De huizenmarkt is misschien een klein deel van de economie, maar heeft een aanzienlijke impact op het gemoed van de consument. Martyn Hole Directeur aandelenbeleggingen bij Capital Group

Martyn Hole, directeur aandelenbeleggingen bij Capital Group, wijst erop dat stijgende huizenprijzen een sterke invloed hebben op het sentiment. ‘De huizenmarkt is misschien een klein deel van de economie, maar heeft een aanzienlijke impact op het gemoed van de consument. Die is vaak optimistischer als zijn woning in waarde stijgt.’

Vastgoedboom

De keerzijde is dat een vastgoedboom kan uitmonden in een financiële crisis, maar voorlopig is Hole er gerust in. ‘Zolang de hypotheekrente laag blijft en dus ook de schuldaflossingen beperkt blijven, maak ik me geen zorgen. Bovendien staat de voorraad onverkochte woningen – een goede indicator van de gezondheid van de markt – op amper vier maanden, wat een heel positief signaal is.’ Niettemin kijkt de Amerikaanse centrale bank (Fed) met argusogen naar de huizenmarkt. Fed-bestuurder Eric Rosengren zei vorige week dat de VS zich geen ‘boom en bust’-cyclus in de vastgoedmarkt kunnen permitteren.

De ‘erg sterke’ financiële cyclus van de VS zal volgens Capital Group pas pieken tegen eind 2023 of begin 2024. Europa, dat postcorona een bescheidener economisch herstel kent door de kleinere stimulus dan in de VS, zou al begin 2022 pieken. Het verschil in momentum moet de dollarkoers hoger duwen tegenover de euro. Een duurdere dollar is een mogelijke kopwind voor groeilanden, die niettemin aan het begin van een nieuwe cyclus staan en dus aantrekkelijk ogen. Hole ziet ook nog een specifieke kopwind voor de VS: de dreiging van hogere vennootschapsbelastingen, die de winstgroei onder druk kunnen zetten.

Onevenwichten

Ook Nomura heeft in een nieuw rapport de financiële cycli tegen het licht gehouden. Het beurshuis deed dat in het kader van zijn ‘Cassandra’-waarschuwingsmodel voor financiële crisissen. De lectuur ervan is wat ongemakkelijker dan bij Capital. Nomura waarschuwt dat de extra scheut stimulus van centrale banken, die boven op hun al ultrasoepele beleid precorona kwam, de ideale voedingsbodem vormt voor een door schulden gedreven boom in activaprijzen, zoals die van aandelen en vastgoed. De onderliggende onevenwichten kunnen op termijn een abrupte implosie veroorzaken, klinkt het. Hoe langer de onevenwichten aanhouden, hoe groter de kans op een plotse crisis.

De extra stimulus van centrale banken, die boven op hun al ultrasoepele beleid precorona kwam, vormt de ideale voedingsbodem voor een door schulden gedreven boom in de prijzen van aandelen en vastgoed. De onderliggende onevenwichten kunnen op termijn een abrupte implosie veroorzaken. Nomura Beurshuis

Nomura kijkt naar afwijkingen in de langetermijntrends van indicatoren zoals de private schuldgraad (in verhouding tot het bbp), reële aandelen- en huizenprijzen, en wisselkoersen. Als de index op basis van die indicatoren voor een land 100 overschrijdt, is dat land kwetsbaar voor een financiële crisis binnen drie jaar. Volgens Nomura geniet Cassandra een goed trackrecord: het voorspelde twee derde van de voorbije 53 crisissen in 40 onderzochte landen sinds begin de jaren 90.

Momenteel gaan de knipperlichten af voor zes landen die meer dan 100 scoren: de VS, Japan, Duitsland, Taiwan, Zweden en Nederland. In Duitsland is vooral de vastgoedmarkt een bezorgdheid. België loopt geen enkel gevaar volgens Cassandra.