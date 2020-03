Financiële events sneuvelen door corona-epidemie

De Vlaamse Federatie van Beleggers stelt haar jaarlijkse Happening uit omdat ze bezorgd is om de gezondheid van haar leden. Andere financiële events worden geschrapt wegens afhakende sprekers of negatief advies van overheden.

Het zijn barre tijden voor de organisatoren van grote events. Het coronavirus blijft zich razendsnel verspreiden. Daarom worden steeds meer gebeurtenissen die honderden of duizenden mensen bijeenbrengen geannuleerd of uitgesteld. Ook de financiële wereld ontsnapt niet. De VFB, de Vlaamse Federatie van Beleggers, besloot dinsdag dat de VFB-Happening niet zoals gepland op 28 maart doorgaat.

Het grootste evenement van de VFB lokt elk jaar ongeveer 1.100 bezoekers naar Kinepolis Antwerpen. Het wordt niet afgelast maar verschoven naar zaterdag 19 september. In een mededeling op haar website verwijst de VFB naar haar 'verantwoordelijkheid tegenover onze leden en partners'.

Gezondheid moest hier primeren op het congres. Ben Granjé CEO VFB

'Dit heeft niets te maken met de beursperikelen', legt CEO Ben Granjé uit. 'We namen de beslissing wetende dat een groot deel van de bezoekers een dagje ouder is en dus vatbaarder voor het coronavirus. Gezondheid moest primeren op het congres.' Het probleem was zeker niet dat bedrijven die zich op de Happening presenteren, hadden afgezegd. 'Geen enkele partner had tot dusver afgehaakt.'

Als de Happening in september plaatsvindt, rijst de vraag wat gebeurt met de 'Dag van de Tips', de andere VFB-topper die normaal in oktober op het programma staat. Bestaat de kans dat beide events worden samengevoegd? Volgens de VFB-topman is daarover nog geen beslissing genomen. Mogelijk wordt de 'Dag van de Tips' in het ICC in Gent kleinschaliger en omgevormd tot een seminarie.

Financiële evenementen organiseren wordt met de dag moeilijker. Vorige week kon de Trends Investment Summit, een van de grootste events in de wereld van de beleggingsfondsen, wel nog doorgaan, maar liefst zeven deelnemende bedrijven kwamen niet opdagen. Er waren ook gevoelig minder bezoekers. Was de Summit twee weken later gepland, dan hadden we wellicht moeten annuleren, viel in de coulissen te horen.

Travel bans

In deze coronatijden een - breed of gespecialiseerd - publiek aantrekken is één ding, je hebt voor conferenties in de financiële wereld ook sprekers nodig. En die mogen almaar minder 'buiten'. Toplui en financieel directeurs krijgen de raad niet langer aan events deel te nemen om te vermijden dat zij ziek vallen en hun bedrijf een paar weken stuurloos moeten achterlaten.

Financiële instellingen zijn ook heel voorzichtig geworden. ‘De meeste institutionele investeerders hebben besloten geen externe bezoekers meer toe te laten in hun gebouwen’, zegt Jill Vande Velde, corporate access manager bij KBC Securities.

Daarnaast gelden ‘travel bans’ voor managers. Zo proberen banken en andere spelers besmetting te voorkomen. De private-equityreus KKR werd maandag in Londen toch met een coronazieke geconfronteerd en besloot daarop zijn twee vestigingen in de Britse hoofdstad te sluiten. Ook Deutsche Bank en BBVA kampen met besmettingen en zagen zich verplicht hun activiteiten anders te organiseren.

Een week geleden besloot KBC Securities een voor 12 maart voorziene Technology Conference te annuleren. ‘Daar waren niet alleen one-to-ones gepland, maar ook rondetafelgesprekken, dus met vrij veel mensen in één ruimte’, vertelt Vande Velde.

Toen de annulatiebeslissing werd genomen, waren alle beursgenoteerde bedrijven nog bevestigd. Op dit ogenblik zou dat waarschijnlijk niet meer het geval zijn geweest, denkt ze. ‘Als we zien hoe de dingen zich tussen 3 en 10 maart hebben ontwikkeld, was de annulatie een goede beslissing.’

De meeste institutionele investeerders hebben besloten geen externe bezoekers meer toe te laten in hun gebouwen. Jill Vande Velde Corporate access manager KBC Securities

Omdat het voor de deelnemers aan zo’n gespecialiseerde conferentie belangrijk is dat het programma gegarandeerd kan worden, neemt KBC Securities nu ‘een nieuwe aanloop’. Of het event nog in de eerste jaarhelft kan plaatsvinden, valt te bezien.

De organisatie is complex omdat je niet alleen rekening moet houden met agenda’s van sprekers, maar ook met publicatiedata van bedrijfsresultaten en met de beschikbaarheid van de locatie. Het is dus mogelijk dat de conferentie pas in de tweede jaarhelft plaatsvindt.