Financiële rijkdom van de Belgen stijgt boven 1.100 miljard

Het netto financieel vermogen van de gezinnen is in het derde kwartaal van 2020 met 7,8 miljard euro toegenomen dankzij meerwaarden op beleggingen.

De Belgische beleggers hebben vorige zomer geprofiteerd van de dalende langetermijnrente, blijkt uit cijfers van de Nationale Bank. Ze boekten een meerwaarde van 3,3 miljard euro op hun portefeuille levensverzekeringen, die vooral in obligaties beleggen. Ook behaalden ze een meerwaarde van 2,8 miljard op beleggingsfondsen, die gemiddeld zowat de helft van hun activa in obligaties investeren.

In tegenstelling tot in het tweede kwartaal boekten de gezinnen geen meerwaarden op beursgenoteerde aandelen, omdat de Europese aandelenmarkten ter plaatse trappelden. Ze noteerden een kleine minwaarde van 0,5 miljard op de portefeuille genoteerde aandelen. De portefeuille niet-genoteerde aandelen daarentegen werd 2,9 miljard meer waard.

Sparen daalt minder dan normaal

Het nettosparen van de gezinnen zakte naar -0,3 miljard, omdat de toename van de schulden iets groter was dan de aankoop van spaar- en beleggingsproducten. 'Die daling was minder uitgesproken dan gewoonlijk in het derde kwartaal', onderstreept de Nationale Bank. 'Dit illustreert opnieuw dat mensen meer spaarden tijdens de coronacrisis.'