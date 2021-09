Financiële waakhonden worstelen met Kim Kardashian & co.

'De financiële advertentie met het grootste bereik in de geschiedenis.' Zo omschreef Charles Randell, voorzitter van de Britse financiële waakhond FCA, in een speech een post van Kim Kardashian op haar Instagram-profiel.

Die advertentie trok de aandacht van regulatoren. Zij worstelen hoe langer hoe meer met hoe vaak schimmige cryptomunten via sociale media aan de man worden gebracht. Terwijl klassieke financiële advertenties normaal strak gereguleerd zijn, heerst rond cryptomunten eerder vrijheid blijheid in veel landen. Vaak wordt niet geduid welke risico's zijn verbonden aan een investering. In België zou zo'n advertentie voor cryptomunten niet kunnen.