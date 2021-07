Financiële zwaargewichten Musk, Wood en Dorsey houden bitcoindiscussie

De Tesla-CEO Elon Musk, fondsengoeroe Cathie Wood en Twitter-CEO Jack Dorsey gaan woensdag in discussie tijdens het bitcoinevent 'The B-word'.

De drie financiële zwaargewichten beginnen hun gesprek op het congres om 20.00 uur Belgische tijd. Via deze link kunt u zich registreren voor het event dat van start gaat om 18.00 uur. Het hoofdthema tijdens het congres is de vraag: 'Hoe kunnen instituties de bitcoin omarmen?' Daarmee gaat het in op de aandrijver van de vorige stierenmarkt in crypto, de institutionele beleggers.

Bitcoin dendert lager na afhaken Tesla

De drie goeroes zijn fan van cryptomunten als de bitcoin. De grootste criticus op de bijeenkomst is Musk, want zijn elektrische autobedrijf Tesla stopte onlangs met het accepteren van bitcoins als betaalmiddel omdat het van mening is dat de digimunt te vervuilend is voor het milieu (zie video). Ook voor institutionele beleggers kan het milieuprobleem een belangrijke reden zijn om niet in bitcoin te stappen vanuit een ESG-standpunt.

De kans is groot dat een deel van de discussie zal gaan over het buitensporige energieverbruik voor de grootste digitale munt ter wereld. Wood zei onlangs in een interview met de zakenzender CNBC dat het energieprobleem geen invloed zal hebben op het potentieel van de munt op lange termijn. 'Het is gezond dat een deel van de miners uit China vertrekt. Velen gaan naar Amerika, waarbij ze hernieuwbare energiebronnen gebruiken.'