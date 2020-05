Fiscus zaait verwarring over buitenlandse dividenden

Een instructie van de fiscus veroorzaakt verwarring onder beleggers die dividenden uit buitenlandse aandelen ontvangen op een rekening in het buitenland. 'Beleggers kregen te horen dat hun aangifte fout was, terwijl de fiscus nooit heeft bekendgemaakt dat de regels voor dividendbelastingen zijn aangepast.'

Wie in buitenlandse aandelen belegt, moet er rekening mee houden dat hij twee keer wordt belast op de dividenden die hij eventueel ontvangt. Het gaat om een bronheffing in het land van oorsprong en om de Belgische roerende voorheffing van 30 procent op het resterende bedrag. Die dubbele belasting kan een flinke hap nemen uit het dividendrendement van je beleggingsportefeuille.

Maar net die terugvorderingen, of toch de praktische afhandeling ervan, zaaien verwarring. Voor wie dividenden op een Belgische rekening ontvangt, wordt die roerende voorheffing automatisch door de bank ingehouden. De roerende voorheffing wordt berekend op basis van het bedrag dat je als belegger werkelijk ontvangt. Maar als die bedragen op een buitenlandse rekening worden gestort, moet je dat als belegger in je belastingaangifte aangeven.

Theoretische bedragen

Tot nu werd steeds aangenomen dat beleggers daarbij altijd het bedrag moesten aangeven dat ze werkelijk hadden ontvangen. Stel dat een belegger 100 euro aan dividenden van een Zwitsers bedrijf ontvangt en dat dat bedrag wordt gestort op een buitenlandse bankrekening. Dan zou hij 65 euro moeten aangeven op zijn Belgische belastingaangifte, want hij heeft daar al een Zwitserse roerende voorheffing van 35 procent op moeten betalen. In principe kunnen beleggers een deel daarvan recupereren, want door het dubbelbelastingverdrag met Zwitsersland kan de roerende voorheffing naar 15 procent worden verlaagd. Maar de procedure om dat geld terug te vorderen is omslachtig en vaak duur - banken rekenen hier stevige kosten voor aan - waardoor veel beleggers het sop de kool niet waard vinden.