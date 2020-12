'Flash Boys' joeg oprichters Robinhood daver op het lijf

Dat de gratis tradingapp klanten verzweeg dat hun data een goudmijn zijn voor flitshandelaars heeft één belangrijke verklaring: succesauteur Michael Lewis.

De populaire gratis tradingapp Robinhood heeft jaren verzwegen dat hij hun data aan grote flitshandelaars als Citadel doorstuurt en zo het gros van zijn inkomsten realiseert. Dat stelt de Amerikaanse beurswaakhond SEC in een rapport. Robinhood schikte donderdag zonder schuld te bekennen de aanklacht voor 65 miljoen dollar.

Het bijhorende onderzoeksrapport is verhelderend over waarom de gratis app op zijn FAQ 'Hoe we geld verdienen' initieel 'vergat' te melden dat Robinhood goed geld verdient door de orderstroom van klanten bij flitshandelaars op Wall Street te vermarkten. De verklaring telt twee woorden: Flash Boys.

Met 'Flash Boys' deed financieel succesauteur Michael Lewis in 2014 letterlijk een boekje open over hoe flitshandelaars door nanoseconden voorsprong te nemen de beurshandel manipuleren en zo de 'kleine man' oplichten. De waanzinnige strijd om die nanoseconde zou later ook Hollywood inspireren, via de prent 'The Hummingbird Project'.

Lewis ontketende met zijn boek een controverse die ook de oprichters van Robinhood, Stanford-studenten Baiju Bhatt en Vladimir Tenev, de daver op het lijf joeg. De SEC maakt geen melding van Lewis, maar vermeldt alleen 'een succesauteur'. Maar voor persbureau Bloomberg is het duidelijk dat het alleen maar om 'Flash Boys' kan gaan.

Schermvullende weergave ©SEC

De SEC schrijft dat na het verschijnen van het boek en de daaropvolgende controverse Robinhood besloot bij de lancering van de app de verwijzing naar orderstroombetalingen uit de FAQ te halen.

De verwijzing werd naar een ander hoekje van de site verbannen, waar alleen te lezen was dat de betalingen voor orderstroom 'indirect' en 'verwaarloosbaar' waren. Nochtans vertegenwoordigden de betalingen van flitshandelaars op Wall Street van bij de lancering van de app begin 2015 tot midden 2016 luidens de SEC meer dan 80 procent van de inkomsten van Robinhood.

Alternatief

Robinhood nam vooral dit jaar een hoge vlucht. Tijdens de lockdown ontdekten veel Amerikanen beurshandel als alternatief voor de - geschrapte - sportwedstrijden, vaak (deels) gefinancierd met de stimuluscheque van 1.200 dollar die ze van de overheid kregen. Extreem populair is daytraden in Tesla, dat soms letterlijk tegen een tempo van 10.000 Robinhoods per uur de stratosfeer in schoot.