Flashcrash in goud

De goudhandel werd maandagochtend opgeschrikt door een heuse flashcrash. Oorzaken: dunne handel en de Fed.

Bij de start van de Aziatische handel, maandagochtend vroeg Belgische tijd, verloor de goudprijs meer dan 4 procent of 60 dollar in enkele minuten. Het goud dook onder 1.700 dollar per ounce, om vervolgens het grootste deel van het verlies weer te recupereren (zie grafiek).

Flashcrashes komen wel vaker voor tijdens de Aziatische handel - ook in valuta bijvoorbeeld - wanneer de liquiditeit wat lager is. Dat werd maandag nog versterkt door feestdagen in Japan en Singapore. 'Goud ging door een technisch steunniveau, waarna allerlei stop-lossorders in werking traden. Gecombineerd met de dunne handel veroorzaakte dat de flashcrash', zei Marcus Garvey, metalenstrateeg van Macquarie aan Bloomberg.

Zoals wel vaker bij een flashcrash schuilt er ook een fundamentele reden achter de druk op de goudprijs. Het gele metaal werd sinds vrijdag 4 procent goedkoper en 16 procent goedkoper sinds de piek van 2.063 dollar per ounce exact een jaar geleden.

De reden ligt bij de Federal Reserve. Vrijdag gaf opnieuw een Amerikaans centraal bankier, Robert Kaplan van het Fed-kantoor in Dallas, aan de stimulus liever vroeger dan later geleidelijk te beginnen terugdraaien om de inflatie de pas af te snijden. Het stevige jobrapport van juli sterkt economen in hun overtuiging dat de Fed sneller dan eerst gedacht richting exit wandelt.