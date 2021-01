Floridienne en Sofina in top tien beste internationale holdings

In de top tien van best presterende internationale holdings zitten twee Belgische. De bijtjes en de pekelharingen van Floridienne en de ervaring en de contacten van de Sofina-familie Boël konden wedijveren met de absolute top, die vooral scoorde met technologie.

De gouden medaille in de ranglijst van internationale holdings die De Tijd elk jaar berekent, is voor Scottish Mortgage . De Britse investeringsmaatschappij is opgezet als een ‘closed end fund’, en is behalve enkele beperkte wettelijke verschillen vergelijkbaar met een gewone holding zoals we die kennen op de Brusselse beurs. Scottish Mortgage zag zijn koers vorig jaar ruim verdubbelen. Het fonds bestaat sinds 1909, maar heeft nog weinig te maken met Schotland en al helemaal niets meer met hypotheken (mortgages).

Scottish Mortgage is het uithangbord van zijn beheerder, het partnership Bailly Gifford, en staat al 20 jaar onder de operationele leiding van James Anderson. Het fonds is zeer geconcentreerd. De grootste tien posities vertegenwoordigen ruim de helft van de portefeuille. Tesla is met 12,3 procent het zwaargewicht. Vorig jaar verkocht Anderson een deel van zijn belang in de maker van elektrische auto’s. Met veel tegenzin, maar het moest omdat Tesla te groot geworden was in de portefeuille.

Het overgewicht van Tesla is het gevolg van de strategische keuze om in te zetten op groene energie. ‘Sinds begin 2020 zien we almaar meer bewijzen dat een van de meest significante transities in onze samenleving en in de investeringswereld van ons leven is ingezet: de volledige shift weg van koolstof’, stelt Anderson.

Tesla kijkt beter in zijn achteruitkijkspiegel want Ferrari wordt een sterke uitdager in elektrische motoren. James Anderson Beheerder Scottish Mortgage

Naast Tesla heeft hij een voorliefde voor een merk dat niet meteen bekend staat voor zijn zuinige bolides. Ook de Italiaanse maker van supersportwagens Ferrari zit in de portefeuille. ‘Tesla lijkt op het eerste gezicht de antithesis van Ferrari’, geeft Anderson toe. ‘Maar ook Ferrari schakelt over naar superperformante elektrische en hybride aandrijvingen. Tesla kijkt beter in zijn achteruitkijkspiegel want Ferrari wordt een sterke uitdager in elektrische motoren.’

Andere belangrijke participaties in de portefeuille zijn de Amerikaanse e-commercereus Amazon, de Chinese technologiereus Tencent, de Chinese e-autobouwer NIO, de Chinese e-commercegroep Alibaba en de Nederlandse chipmachinefabrikant ASML.

Wallenberg

De Zweedse familie Wallenberg haalt met haar private-equityspecialist EQT en een winst van 91 procent de zilveren medaille. EQT noteert pas anderhalf jaar op de beurs van Stockholm en investeert alleen in niet-genoteerde bedrijven. Dit jaar lekten onbevestigde plannen uit dat EQT de Nederlandse telecomgroep KPN van de beurs zou willen halen. EQT telt ruim 100 participaties. Het zit samen met de Frère-holding GBL en de Spaanse holding Alba in de pretparkengroep Parques Reunidos, waartoe ook Bobbejaanland hoort. Ook Desotec uit Roeselare, dat mobiele industriële filtratiefilters uit koolstof maakt, zit in de EQT-portefeuille. Desotec staat volgens de laatste informatie te koop.

In de top tien zitten voorts voornamelijk investeerders in technologie, e-commerce en gezondheid, zoals de Zweden VNV en Kinnevik . Die laatste is met een belang van 21 procent de grootste aandeelhouder van de Duitse e-commercereus Zalando en profiteerde van de e-commerceboom tijdens de pandemie.

Beursgang in Londen

Dat deed ook Sofina . De grootste participatie van de Boël-holding, The Hut Group , was in 2020 verantwoordelijk voor de grootste beursgang van een technologiebedrijf ooit in Londen. Sofina besliste toen geen aandelen te verkopen. De juiste keuze, want de Britse gigant in schoonheidsproducten is sindsdien via het internet nog eens 62 procent gestegen. Maandag bereikte het aandeel een record. Het belang van Sofina is 792 miljoen euro waard.

Sofina zit daarnaast genesteld in een resem groeibedrijven die profiteren van de opmars van e-commerce, e-learning, artificiële intelligentie en andere structurele tendenzen die onze samenleving in een razendsnel tempo veranderen. In 2018 haalde Sofina al eens de top tien van ’s werelds holdingtoppers.

Sofina spurtte vorig jaar 43 procent hoger, maar bij de Belgen scoorde Floridienne met een klim van 62 procent nog beter. De Waalse holding bestaat uit 62 dochterbedrijven met meer dan 100 fabrieken. Die zijn onderverdeeld in drie takken: chemie, luxevoeding en lifesciences. Die laatste divisie is volgens analisten de beloftevolste. Ze omvat het bedrijf Biobest uit Westerlo, de wereldleider in bestuiving en ongediertebestrijding via bijen en andere insecten.

Biobest groeit als kool. Na een overname van de Amerikaanse marktleider eind november spurtte de koers van Floridienne tientallen procenten hoger. Beleggers omarmen een duurzaam, ecologisch verhaal als dat van Biobest. Daarnaast transformeert de chemietak in een moderne, milieuvriendelijke business die zich concentreert op batterijrecyclage en additieven die pvc en plastics stabiliseren en vuurbestendig maken.

De voedingstak komt als toetje. Die omvat gastronomische specialiteiten als wijngaardslakken, gerookte zalm, corned beef, pekelharing, confituren en bereide West-Indische maaltijden. Een nadeel is de geringe verhandelbaarheid van het aandeel. CEO Gaëtan Waucquez en de investeerder Philippe de Spoelberch, bekend van AB InBev, controleren samen 64 procent van het kapitaal.

Beste timing

2,6 miljard crashwinst Door te gokken op een beurscrash, wist Bill Ackman via opties met een investering van 27 miljoen dollar 2,6 miljard dollar winst te maken.

De prijs voor de beste timing geven we aan Pershing Square Holdings , de investeringsmaatschappij van de Amerikaanse activistische belegger Bill Ackman die op de beurs van Amsterdam noteert. De Harvard-gediplomeerde miljardair gokte begin maart op een zelden geziene beurscrash, toen de markten nog vrij kalm bleven bij de eerste tekenen dat het coronavirus zich ook buiten China aan het verspreiden was.

'De hel komt eraan. Miljoenen mensen gaan sterven. Tot we een vaccin vinden, zal de economie door een depressie gaan', orakelde hij in een televisie-interview. Uit schrik trok hij met zijn gezin weg uit New York en hij kocht voor 27 miljoen dollar opties met uitoefenprijzen die niemand voor mogelijk hield.

Enkele weken later verzilverde hij de opties met een winst van 2,6 miljard dollar. En hij besloot weer massaal te kopen. Hij investeerde onder meer in Warren Buffetts vehikel Berkshire Hathaway, in de Amerikaanse koffieketen Starbucks en in de Amerikaanse medtechgigant Agilent. Zijn gevoel voor timing stuurde de koers van Pershing Square bijna 80 procent hoger. Het jaar voordien klokte hij af op +58 procent.