Floue Fluvius-deal weegt op Telenet-aandeel

De telecomoperator Telenet zakt op de beurs naar het laagste peil in anderhalf jaar nu Deutsche Bank uit onvrede over de vage Fluvius-netwerkdeal haar koopadvies inslikt.

Het aandeel Telenet zakte donderdagochtend op Euronext Brussel even onder 30 euro. Dat is geleden van maart 2020, bij de start van de pandemie. Zonder die uitzonderlijke algemene verkoopgolf moeten we tot midden 2013 teruggaan om zo'n lage koers voor de telecomoperator terug te vinden.

Telenet is een wat vreemd geval. In tegenstelling tot rivaal Proximus - dat Colruyt al een paar jaar 'onttroond' heeft als zowat het meest gehate Belgische aandeel - zijn de analisten bijna unaniem lovend, met volgens de nieuwsdienst Bloomberg 14 koopadviezen, 5 houdenadviezen en nul verkoopadviezen.

Het aandeel Telenet zal onder druk blijven staan tot er meer helderheid komt over de netwerkdeal met Fluvius. Roshan Ranjit Deutsche Bank-telecomanalist

Een van die vele fans gooide donderdag echter de handdoek. Deutsche Bank haalt het aandeel van de kooplijst. Analist Roshan Ranjit blijft positief over de operationele verbeteringen met een terugkeer naar een omzetgroei in 2021, maar erkent dat dat alles overschaduwd wordt door de vaagheid van de deal om samen met Fluvius in een performanter glasvezelnetwerk te investeren. Het principeakkoord dateert van midden 2020, maar het is nog altijd niet duidelijk wie wat zal betalen.

'Die onzekerheid voedt de vrees voor hoge investeringslasten en dat weegt op de aandelen', zegt Ranjit. 'We verwachten geen opheldering bij de jaarresultaten in februari, mogelijk wel op de beleggersdag in april of mei. Tot dan zullen de aandelen onder druk blijven staan.'

Het beurshuis HSBC haalde eind oktober Telenet al van de kooplijst en bestempelt de Fluvius-deal als 'een drastische en onzekere zet', omdat Telenet mogelijk ook zijn bestaand netwerk in die deal zal inbrengen. De meeste netwerkdeals in de sector gaan alleen over de toekomstige netwerken.

Achterblijvers

Feit is dat sinds begin 2020 zowel Telenet als Proximus opvallend fors bij de Europese telecomsector achterblijft (zie grafiek), een sector die op zich al achterophinkt bij de globale Europese beursrally. Proximus doet de versnelde uitrol van zijn glasvezelnetwerk 'tot in de huiskamer' met Delta Fiber, een pan-Europese glasvezelspecialist van de Zweedse investeringsreus EQT.

De beleggers tobben al een hele tijd over een cashflowvretend 'netwerkopbod' tussen Proximus en Telenet. Vooral bij Proximus vragen beleggers zich af welke opbrengsten later zullen staan tegenover de kosten nu.

