Flow Traders floreert temidden beurspaniek

De Amsterdamse beursarbitragist boekte op één kwartaal meer winst dan over de voorbije twee boekjaren samen. En noteert nu weer ... op het startpeil van juli 2015.

'Op slechte beursdagen verdienen we het meest', tekenden we vorige zomer op reportage in de marktenzaal van Flow Traders op. Het kwartaalrapport van de Europese marktleider in trackers - in één muisklik verhandelbare beleggingsproducten die een index, sector, munt, grondstof of eender welk beleggingsproduct nabootsen - leert dat dat geen grootspraak was .

Over het eerste kwartaal vertaalden de vele zaagtanden op de koersgrafieken zich in 495 miljoen euro tradinginkomsten, bijna acht keer meer dan de 63 miljoen over het eerste kwartaal van 2019.

Een boom die er met iets minder werknemers kwam - 503 tegen 513 een jaar eerder - zodat de groei lager op de resultatenrekening ondanks de fors toegenomen variabele verloning een hefboom zette. Netto ging de winst maal 14 tot 262,3 miljoen euro of 5,71 euro per aandeel. Om een idee te geven: dat is méér dan de gecumuleerde nettowinst over de boekjaren 2018 en 2019, namelijk 4,61 euro per aandeel.

Flow Traders floreert in 2020 op de Amsterdamse beurs, temidden de zwaarste beurscrisis in jaren. Het aandeel opende dinsdag rond 32 euro en noteert nu meer dan 50 procent hoger dan nieuwjaar, terwijl de AEX - de korf met 25 Amsterdamse steraandelen - 17 procent verloor (zie grafiek).

Toch een beetje die boom relativeren: de arbitragist trok in juli 2015 naar de beurs tegen ... dezelfde 32 euro die nu weer op de bordjes staat. Lange tijd was hét probleem de extreem lage volatiliteit van een beurs die in één richting hoger ging.