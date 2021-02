Flow Traders vertienvoudigt winst over pandemiejaar

De Amsterdamse marktmarker Flow Traders ziet bij elke zaagtand in de koersgrafieken de kassa rinkelen. En 2020 telde véél zaagtanden.

464,5 miljoen euro ofte 10,26 euro per aandeel. Dat is de monsterwinst die Flow Traders netto aan een jaar frenetieke pandemiehandel op de beurs heeft overgehouden, leert een persbericht. Dat is bijna een vertienvoudiging tegenover de 53 miljoen nettowinst over het boekjaar 2019.

Flow Traders is een van de grootste marktmakers ter wereld in exchange traded products. Dat zijn beursgenoteerde beleggingsfondsen waarmee beleggers met één muisklik een aandelenkorf, regio, sector, munt, grondstof en dergelijke meer kunnen kopen of verkopen.

Bij elke transactie strijkt de marktmaker als 'middle man' tussen koper en verkoper een kleine commissie op. Die is vaak maar enkele honderdsten van een procent, maar bij een frenetieke handel zoals tijdens de lockdowns tikken die vele kleintjes de kassa op grootse wijze aan. 'Op slechte beursdagen verdienen we het meest', verwoordde Flow Traders het zelf in 2019.

Ook in het vierde kwartaal lagen de netto-inkomsten uit trading met 130 miljoen een stuk boven de verwachtingen van analisten. Over heel 2020 stegen de netto tradinginkomsten - zeg maar de 'omzet' van een marktmaker - van 216 naar 933 miljoen euro. In de voorgaande jaren kwam alleen het eerste kwartaal van 2018 in de buurt, dankzij een - kortstondige - opflakkering van inflatievrees en dus volatiele handel op Wall Street (zie grafiek).

Het gros van de monsterwinst vloeit naar de aandeelhouders. Met een slotdividend van 2,50 euro bruto zullen aandeelhouders over het boekjaar 6,50 euro bruto per aandeel uitgekeerd krijgen. Dat is twee derde van de nettowinst en afgezet tegen de koers waartegen 2020 werd afgetrapt een rendement van 30 procent.

Flow Traders is niet de enige pandemiewinnaar die de Amsterdamse beurs rijk is. Ook de betaalspecialist Adyen en de maaltijdkoerier Just Eat Takeaway.com floreren. Idem voor de chipmachinebouwer ASML, die als hofleverancier van 's werelds chipbedrijven cruciaal is om een zich suf comakijkende en zoomende wereld voldoende rekenkracht te verschaffen.