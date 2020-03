Forse renteknip verhoogt druk op andere centrale banken

Wat heeft de Fed beslist?

De renteknip is een krachtig signaal. In de eerste plaats is de renteverlaging uitzonderlijk groot. Doorgaans verlaagt of verhoogt de Fed de rente in stappen van 25 basispunten. Bovendien knipt de centrale bank voor het eerst sinds de financiële crisis van 2008 in de rente tussen twee geplande vergaderingen over het monetair beleid. Dat is een teken dat de Fed erg bezorgd is. In 2008 verlaagde de Fed twee keer de rente tussen de normale vergaderingen en in 2007 één keer.