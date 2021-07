'Fortune cookie' Lotus krijgt eerste buitenlandse fan

Het beurshuis Berenberg begint de opvolging van de koekjesbakker met een koopadvies en een koersdoel van 5.400 euro.

Lotus Bakeries is met een koerswinst van tot nog toe 28 procent in 2021 op weg om voor ... de 18de keer in de jongste 20 jaar de Bel20 het nakijken te geven. Over die twee decennia steeg de beurswaarde van het bedrijf uit Lembeke met een factor 100, van een kleine 40 miljoen euro in 2001 naar ruim 3,8 miljard euro nu.

Een staat van dienst die niet langer verborgen kon blijven voor de Londense City: Berenberg begint als eerste buitenlands beurshuis de opvolging, met een koopadvies en een koersdoel van 5.400 euro. De drie Belgische beurshuizen die het aandeel opvolgen (KBC Securities, ING en Degroof Petercam) hanteren een 'houden'-advies, met koersdoelen tussen 4.400 en 4.700 euro.

In een 53 pagina's dik rapport steekt hoofdanaliste Mary-Anne Sixsmith onder de kop 'Fortune Cookie' de loftrompet over de koekjesbakker uit het Meetjesland.

Ze erkent dat het aandeel tegen 37 keer de verwachte nettowinst over 2022 verre van goedkoop is. 'De hoge waardering is terecht. De verwachte organische groei bedraagt 8,5 procent en de staat van dienst rond duurzaamheid is indrukwekkend.'

Wat dat laatste betreft, verwijst Sixsmith naar de CO2-neutraliteit die Lotus sinds 2015 met zijn 12 fabrieken realiseert. Ook is bijna 97 procent van de verpakking recycleerbaar. 'Dat is het hoogste cijfer bij de voedingsbedrijven die wij opvolgen en moet tegen 2025 naar 100 procent stijgen.'

De analiste verwijst ook naar de 13 procent gemiddelde groei die de groep het voorbije decennium met Biscoff (voor de hardleerse Belgen: het speculoosje) kon neerzetten, een groei die zelfs corona niet kon doorkruisen.

En daar stopt het volgens haar niet. Door de overnames van de voorbije jaren staat Lotus met merken als Nakd, Trek en BEAR ook sterk in gezonde voedingsrepen. 'Zelfs vrij conservatieve veronderstellingen voor marktaandelen in Biscoff en Natural Foods suggereren dat die afdelingen hun omzet de komende jaren met respectievelijk 120 en 70 procent kunnen verhogen.'