Franse economie incasseert grootste klap sinds 1949

De start van de 'lockdown' deed de Franse economie afgelopen kwartaal 5,8 procent krimpen, de grootste mokerslag sinds de start van de statistieken in 1949.

Du jamais vu. Dat is in drie woorden de tol van 'le confinement', de start van de strenge lockdown in Frankrijk om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Die lockdown startte in Frankrijk op 17 maart en had dus twee weken impact op het kwartaalrapport.

Twee weken die een enorme impact sorteerden. De Franse economie kromp over het eerste kwartaal 5,8 procent, leert een eerste raming van het Franse bureau voor de statistiek. De krimp is de grootste sinds de start van vergelijkbare statistieken in 1949.