Franse groei stelt teleur

Het Insée raamt dat de groei deze lente net als in het eerste kwartaal op een ontgoochelende 0,2 procent bleef steken. Dat is minder dan de 0,3 procent die economen verwachtten en onderstreept dat de Franse economie na een sterk 2017 dit jaar nauwelijks op toerental raakt.

De groei krijgt ook een boost door voorraadopbouw . Dat is dan weer geen goed signaal, omdat zelfs als de vraag aantrekt bedrijven de komende maand in de eerste plaats de goed gevulde schappen zullen aanspreken.

Niet dat Frankrijk een alleenstaand geval is. In heel de eurozone valt in 2018 de groei tegen na een verrassend sterk 2017. Ook al minimaliseren Europese centraal bankiers die terugval, toch vormt de zwakkere groei een extra excuus voor ECB-voorzitter Mario Draghi om de rente tot diep in 2019 op nul te betonneren.