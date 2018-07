Fransen mogen RealDolmen van de beurs halen

Na Ablynx in juni, Sapec vorige week en Tigenix volgende week ziet de Brusselse beurs in het jaar van de leegloop in augustus nog een aandeel van haar koersenbord verdwijnen: RealDolmen . Vrijdagavond liet het Franse GFI weten na het overnamebod 95,75 procent van alle aandelen van de Belgische IT-dienstengroep in handen te hebben.