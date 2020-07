‘Fraude is overal, maar de markt trekt het zich niet aan’

Fahmi Quadir werkt in New York als shortseller. 'Shortselling is erg risicovol. Het uitsluitend om het geld doen, lijkt me zinloos.'

De 29-jarige shortseller Fahmi Quadir scoorde door op een koersimplosie van het van fraude betichte Wirecard te speculeren. In haar strijd voor rechtvaardigheid heeft ze de doelwitten voor het uitkiezen, want fraude is volgens haar alomtegenwoordig. Een exclusief gesprek.

In haar kantoor in New York heeft ze een ‘wall of shame’ met de foto’s van CEO’s van bedrijven waartegen ze speculeert. Sommigen zijn al van hun voetstuk gevallen en gearresteerd. Maar op een foto van iemand van Wirecard is het nog wachten. ‘Ik wil Jan Marsalek tegen de muur hangen’, zegt Fahmi Quadir lachend. Marsalek, de gewezen operationeel directeur van de van fraude betichte betaalgigant Wirecard, is voortvluchtig en zou volgens de laatste berichten ondergedoken zijn in Rusland. Meerdere van zijn kompanen, onder wie de ex-CEO, zijn opgepakt nadat een gat van 1,9 miljard euro in de boekhouding ontdekt was.

Wat is shorten?

De werkwijze van een shorter is eenvoudig. Zodra hij zijn prooi in het vizier heeft, verkoopt hij aandelen van dat bedrijf op de beurs. Het gaat echter niet om zijn eigen aandelen. Hij leent ze bij andere partijen. De shorter betaalt daarvoor een dagvergoeding aan die aandeelhouders. Op een bepaald moment moet hij hun aandelen wel teruggeven, en moet hij de geshorte aandelen terugkopen op de beurs. Kan hij dat tegen lagere koersen doen, dan maakt de shorter winst.

De anekdote geeft een inkijk in de drijfveer van rijzende ster Quadir. Shorten, het speculeren op een koersval van een bedrijf, heeft voor haar iets van een kruistocht. Ze doet het niet om rijk te worden, ‘want ik kan een miljoen andere manieren be- denken om makkelijker geld te verdienen’, zegt ze in een interview. Shorten is moeilijk, pijnlijk en eenzaam, maakt ze verderop duidelijk. Bij Wirecard heeft het ten- slotte meer dan een decennium geduurd voor de eerste beschuldigingen van be- denkelijke boekhoudpraktijken tot de ondergang leidden. Nee, voor Quadir is shorten een kwestie van onrecht bestrijden. Als een Batwoman van Wall Street, een milieu waarmee ze trouwens niets opheeft.

Het liefst voert ze haar strijd in de luwte. Ze zoekt geen mediabelangstelling en geeft maar weinig interviews. Maar Wirecard dwong haar uit de schaduw te treden, vooral toen de Duitse beurswaakhond BaFin vorig jaar een tijdelijk verbod op shortselling tegen het aandeel afkondigde. Dat gebeurde nadat kritische artikels in de zakenkrant Financial Times de koers van de Duitse beurslieveling onder druk hadden gezet. Quadir kroop in de pen en stuurde BaFin een 15 pagina’s tellende brief die leest als een manifest voor het belang van shortsellers en een aanklacht tegen de onderkruiperijen van de toezichthouder, die vandaag zwaar onder vuur ligt.

De strijd was er ook een van David tegen Goliath. Van Quadirs hedgefonds Safkhet Capital - in 2018 opgericht en genoemd naar de Egyptische godin van de wijsheid - met een beheerd vermogen van minder dan 100 miljoen dollar en twee mensen aan de beleggingskant, tegen een Duitse techparel die een zitje had verworven in de prestigieuze beursbarometer DAX-30 en die op haar hoogtepunt 24 miljard euro waard was. Bovendien schrok Wirecard niet terug voor intimidatie, van het sturen van advocaten tot het inhuren van hackers die volgens Quadir haar printer om 2 uur ’s nachts teksten lieten uitspuwen. ‘Het hele verhaal moet nog verteld worden’, zegt ze cryptisch in een verwijzing naar de bedreigingen die ze ervaren heeft.

Hoe kwam Wirecard op uw radar terecht? Wat maakte het bedrijf verdacht?

Fahmi Quadir: ‘Er circuleerde al heel lang goed gefundeerde kritiek op het bedrijf, komende van geloofwaardige bronnen. Als er zo veel rook is, is er doorgaans vuur. Wat opviel, was hoe Wirecard er telkens weer in slaagde alle kritiek te omzeilen. Het kwam overal mee weg en bleef nieuwe, striktere regelgeving altijd een stapje voor. Daarnaast was zijn businessmodel dat van kleinere, risicovollere spelers en niet dat van gevestigde namen zoals een PayPal, terwijl het wel een enorme schaal had bereikt door overnames.’

Gaat u voor uw shortdoelwitten altijd uit van mogelijke fraude, of kan een gehypet aandeel zoals autobouwer Tesla ook een doelwit zijn?

Quadir: ‘Wij vermijden hype. Je kan Tesla ook niet vergelijken met Wirecard. Bij Wirecard was sprake van complete informatie-inefficiëntie in de markt. Geen enkele belegger of analist begreep wat gaande was bij het bedrijf. Wij hebben enorm veel tijd en middelen gespendeerd om alles bij elkaar te puzzelen. Bij Tesla werkt de informatiegaring wel efficiënt. Je hebt geweldige analisten die alles opsommen wat er verkeerd is, maar de markt kiest ervoor die informatie te negeren vanuit het geloof dat Tesla alle problemen kan ontgroeien.’

‘Wij zoeken naar aandelen met in- efficiënte informatie, met complexe constructies of frauduleus gedrag. Boekhoudfraude is wijdverspreid, maar de markt trekt er zich niets van aan. Daarom hebben we iets extra nodig, een frauduleuze dynamiek die het bedrijf fundamenteel zal raken en kopje onder kan doen gaan. Wij focussen op bedrijven die de grens van illegaal gedrag bewandelen, die profiteren op de rug van consumenten of overheden.’

Boekhoudfraude zit overal, zegt u. Heeft u het dan over creatieve boekhouding?

Quadir: ‘Creatieve boekhouding is hier een eufemisme. Velen deinzen terug om het woord fraude te gebruiken, maar fundamenteel gaat het om het verkeerd voorstellen van je bedrijf, om het niet corrigeren van misverstanden over je business- model of je boekhouding. De markt zit vol met overgewaardeerde bedrijven die elkaar beconcurreren met magische boekhoudtrucs.’

‘Zeker in het pandemieklimaat heb je veel bedrijven die de zaken verkeerd voorstellen. Je kan ermee wegkomen door de pandemie de schuld te geven voor een zogezegd eenmalig issue. Het creëert een omgeving waarin sommigen agressiever zullen handelen dan ze normaal zouden doen.’

Wat zijn alarmsignalen voor frauduleus gedrag?

Quadir: ‘Een van de belangrijkste en meest onderbelichte aspecten is de bedrijfscultuur. In grote zaken zoals Wirecard is de typische fraude niet geïsoleerd, maar een systemisch probleem dat begint bij de mensen aan de top en de beslissingen die ze nemen. Zo ontstaat een cultuur van toxisch gedrag in de organisatie, waarbij de fraude zich niet beperkt tot een onderdeel van de business, maar ook elders terug te vinden is. Typisch wordt ook elke vorm van klokkenluiden onderdrukt, zodat er geen correcties gebeuren als aanwijzingen van fraude opduiken.’

‘Een tweede rode vlag zijn business- modellen die erop gericht zijn te profiteren van anderen. Roofzuchtig gedrag duikt vaak op in onze shortportefeuille.’

Hebt u nooit getwijfeld aan uw short- positie tegen Wirecard of andere bedrijven? Uw verliezen kunnen eindeloos oplopen naarmate de aandelenkoers stijgt en de markt doemberichten negeert.

Quadir: ‘Wij moeten voorzichtig zijn met onze shortposities, zeker in een markt waarin alles maar blijft stijgen ongeacht de informatie die naar buiten komt. Elk positie mag daarom maximaal 25 procent van ons fonds uitmaken. Bij Wirecard was dat 25 procent: dan verwachten we dat crimineel gedrag in het spel is en arrestaties zullen volgen, wat ook gebeurd is.’

‘Het is daarnaast belangrijk ons fonds geconcentreerd te houden, zodat je kan focussen op enkele bedrijven, alle relevante informatie kan verwerken en de markt kan navigeren.’

U hebt ooit gezegd dat een goede shortseller een beetje sadomasochist moet zijn. Hoe bedoelt u dat?

Quadir: ‘Shortselling is een ongelooflijk pijnlijke business. Het grootste deel van de tijd beleg je tegen een markt die zich in- efficiënt gedraagt tegenover jouw positie. Je basisverwachting is dat de markt niet ziet wat jij ziet en dat de koers zal blijven stijgen. Je gokt dat de markt op een bepaald moment efficiënt zal worden, en soms moet je dat in de hand proberen te werken door te maken dat de juiste informatie in de juiste handen terechtkomt. Je hebt doorzettingsvermogen nodig, je moet met pijn kunnen omgaan en die zelfs als een motivator kunnen gebruiken.’

Wat is uw drijfveer om dit te doen?

Quadir: ‘Het draait in elk geval niet om geld, want er zijn veel gemakkelijkere manieren om geld te verdienen. Shortselling is erg risicovol, de wiskunde keert zich tegen jou, dus het uitsluitend voor het geld doen, lijkt me zinloos.’

‘Ik hou bovendien niet van Wall Street, ik heb er niets mee. Ik hou wel van het onderzoeken van bedrijven en fraude, van het onderzoeken van zaken die verkeerd gaan in de wereld. Het idee dat ik een beetje rechtvaardigheid kan brengen, is de enige reden dat ik dit doe.’

U moet ook met vijandigheid kunnen omgaan als u een beurslieveling als Wirecard aanpakt.

Quadir: ‘Ik kan niet wakker liggen van wat anderen denken, want dan krijg ik niets meer gedaan. Ik had mijn redenen om onze shortpositie in Wirecard bekend te maken. Het bedrijf gebruikte de anonimiteit van shortsellers om alle kritiek te kunnen wegwuiven. Door publiek te gaan, toonden we dat we ons niet wegstaken voor de beschuldigingen die we uitten. Het werd plots moeilijker ons te beschuldigen van frivole samenzweringstheorieën.’

‘Daarnaast was het een kwestie van persoonlijke veiligheid. Wegens de tactieken die het bedrijf gebruikte, leek het veiliger om heel publiek te zeggen dat wij short zaten.’

Ontving u bedreigingen?

Quadir: ‘Ik had concrete redenen om bezorgd te zijn. Ooit zal dat verhaal nog verteld worden.’

U bent ook scherp voor de Duitse beurswaakhond BaFin, die volgens u mogelijk ‘een gevaarlijk precedent’ creëerde door een verbod op shortselling tegen Wirecard af te kondigen. Wat verwijt u hen precies?

Quadir: ‘Het Wirecard-schandaal heeft de ogen geopend, maar het Duitse financiële establishment kampt al zo lang ik mij kan herinneren met problemen. Ik vind het verbazend dat de toezichthouder zo ver is gegaan een shortverbod voor één aandeel in te voeren, en dat zonder een afdoende verantwoording. BaFin wist dat de beschuldigingen geloofwaardig waren.’

‘Het is een vorm van medeplichtigheid die tot vandaag doorgaat. Ik ben bang dat onvoldoende onderzoek zal gebeuren naar alle misdaden, zeker als dat de reputatie van de toezichthouder verder zou beschadigen. Er moet een grondig onderzoek komen, ook in het belang van Duitslands reputatie.’

Shortselling blijft een controversiële activiteit. Waarom is dat, en waarom is shortselling volgens u nodig?

Quadir: ‘Het idee dat je als individu tegen het succes van een bedrijf inzet, creëert misschien een naar gevoel bij veel mensen, maar zij begrijpen niet waarom short- sellers speculeren tegen een bedrijf. Als er veel shortactiviteit in een bepaald aandeel is, signaleert dat typisch mogelijke fraude of een serieus afwijkende koers. Beleggers moeten beseffen dat shorters dus misschien informatie hebben die zij nog niet in overweging hebben genomen. Dat is toch een normaal onderdeel van een gezonde markt, waar je altijd twee kanten hebt voor elke aandelentransactie? Beleggers moeten shortsellers niet persoonlijk nemen. Ze moeten zich wel bewuster worden van waarom ze een bepaald aandeel kopen. Shortsellers kunnen daartoe bijdragen.’

De accountant van Wirecard, Ernst & Young, kwam onder vuur te liggen omdat die de fraude niet had opgemerkt. Het is ook niet de eerste keer dat accountants de mist ingaan. Waar loopt het fout?

Quadir: ‘Accountants hebben geen prikkel om fraude op te sporen. Ze zijn er om vakjes af te vinken en aandeelhouders een goed rapport te bezorgen. Ze zitten ook niet altijd in de beste positie om fraude te ontdekken, omdat het bij systemische fraude erg waarschijnlijk is dat het bedrijf de accountant bewust om de tuin leidt.’