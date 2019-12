From Russia with love

Weinigen hadden verwacht dat 2019 zo’n fantastisch beursjaar zou worden. De wereldbeurzen presteerden beresterk en slechts een handvol onder hen ging in het rood. Voor de toppers moeten we in Europa zijn: de Russische en Griekse beurzen vierden feest.

De verwachtingen voor de aandelenmarkten waren begin dit jaar niet bepaald hooggespannen. Beleggers vreesden dat de handelsoorlog, die eind 2018 tot een wereldwijde beursinzinking had geleid, nog in hevigheid zou toenemen. Er waren ook tal van signalen die her en der voor een recessie deden vrezen. Hoewel er heel wat volatiliteit was - waarin de Amerikaanse president Donald Trump met zijn getweet een aardige rol speelde - werd het toch een uitstekend beursjaar. Elke belangrijke aandelenindex trok hoger en meerdere indexen bereikten een recordhoogte.

Het optimisme werd geschraagd door de hoop op een Amerikaans-Chinese handelsdeal, door het soepele - of nog soepeler - monetaire beleid van de centrale banken, door de politieke deblokkering in het Verenigd Koninkrijk en door een vloed van sterke bedrijfsresultaten.

-18% Met een verlies van 18 procent bengelt de beurs van Ghana onderaan. Een grote bankencrisis was de oorzaak.

De Amerikaanse beurzen, die record na record lieten optekenen, gaven de toon aan. De sterkste individuele prestaties zijn echter vooral in Europa te vinden - en dan bedoelen we het geografische Europa. Van de vijf toppers van 2019 komen er liefst vier uit het oude continent. De beurzen die de grootste winsten boekten, zijn die van Moskou en Athene. Bij onze rangschikking horen wel twee opmerkingen: wij houden bij de beursprestaties ook rekening met de uitgekeerde brutodividenden en we hebben alles omgezet in euro.

Met een straatlengte voorsprong op het nummer twee is de beurs van Moskou de ster van 2019. Nergens elders in de wereld behaalden beleggers in het afgelopen jaar een hoger rendement. De sterke prestatie heeft verschillende oorzaken. Om te beginnen had Moskou twee verliesjaren achter de rug en stond de beurs na het bar slechte jaar 2014 - door het conflict met Oekraïne en de westerse sancties - nog altijd op een vrij laag niveau.

Een tweede reden is dat de Russische centrale bank dit jaar liefst vijf renteverlagingen doorvoerde, waardoor de rente zakte van 7,75 naar 6,25 procent. Dat zette beleggers ertoe aan op zoek te gaan naar meer rendement in andere activaklassen, in de eerste plaats in aandelen. Dat de koersen in Moskou sterk zijn opgeveerd, heeft ook te maken met de eerder lage liquiditeit van Russische aandelen. Een kleine toename van de vraag kan daardoor al tot flinke koerssprongen leiden.

Ook het gulle dividendbeleid van Russische bedrijven speelt een rol. Het dividendrendement op de Russische markt is met 6,6 procent een van de hoogste ter wereld en heel wat bedrijven hebben hun payout-ratio dit jaar nog wat opgetrokken. Tot slot profiteerde de Russische economie van de klim van de olieprijs (met zowat 25 procent dit jaar) en van het uitblijven van nieuwe Amerikaanse of Europese sancties.

Euforie

Na een bijzonder lastig decennium waarin Griekenland miljarden internationale noodhulp kreeg toegestopt en de beurs van Athene ruimschoots halveerde, was er dit jaar weer ruimte voor euphoria, om het met een Oudgrieks woord te zeggen. Inclusief dividenden won de voornaamste Griekse beursindex meer dan 50 procent. Voor het derde jaar op rij groeide de Griekse economie. Het consumentenvertrouwen is fel verbeterd en de vastgoedmarkt draait weer. Beleggers stellen bovendien hun hoop op de recent aangetreden rechtse regering en haar hervormingsagenda. De sterren van het Atheense koersenbord waren afgelopen jaar de bankaandelen, die in minder dan 12 maanden verdubbeld zijn. Waarnemers wijzen er echter op dat de Griekse bankensector nog niet op rozen zit. Vooral slechte leningen blijven een groot probleem.

De chip maker Advanced Micro Devices is met een klim van 154 procent de topper in de S&P500- index.

De beurs van Boekarest (+42%) leverde de op twee na beste prestatie van het jaar en gaat in de top vijf Nieuw-Zeeland en Italië vooraf. De Roemeense beurs veerde krachtig op na een belabberd 2018. Ze werd toen niet alleen meegesleurd door de mondiale correctie op de beurzen, beleggers haakten ook af omdat de (vorige) regering een pak nieuwe belastingen wou doorvoeren, onder meer op de banksector. In januari bereikte de BET-index zijn laagste peil in twee jaar. Daarna begon een geleidelijk herstel, ondersteund door de sterke groei van de Roemeense economie, de komst van een nieuwe, meer marktvriendelijke regering en de hoop dat verschillende staatsbedrijven naar de beurs trekken.

Tech boven

Dat de Verenigde Staten hoog in de rangschikking prijken, is geen verrassing. De Amerikaanse economie blijft ijzersterk presteren, de Federal Reserve verlaagde tot drie keer toe de rente en in hun handelsgeschil staan de VS en China dichtbij een eerste, gedeeltelijke deal. De S&P500 won dit jaar 35 procent en verbrak net als de Dow Jones en de Nasdaq herhaaldelijk zijn record.

De hoofdmotoren waren - weinig verrassend - de technologiewaarden. Advanced Micro Devices, dat computerprocessoren maakt, tekende met een winst van 154 procent voor de grootste klim in de S&P500. Ook de fabrikant van chipapparatuur LAM Research en de chipmaker KLA behoren tot de sterkste stijgers in de index met winsten van respectievelijk 117 en bijna 100 procent. Zwaargewichten als Apple (+83%), Microsoft (+56%) en Facebook (+58%) lieten zich evenmin onbetuigd.

In Amsterdam scoorde de sector van toeleveranciers aan de chipsector sterk, een niche waarin de Nederlanders een technolo gische voorsprong hebben.

Ook China kende een prima jaar. De beurs van Sjanghai won bijna een kwart ondanks de Amerikaanse invoertarieven, de vrees voor een verdere escalatie van het handelsconflict en een tragere economische groei. Daar staat tegenover dat China heel wat technologiebedrijven telt en dat de waarderingen interessant zijn in vergelijking met andere groeilanden. De beurs van Hongkong (+16%) deed het iets minder goed dan Sjanghai. De protesten voor meer democratie die vanaf juni de rust verstoorden, joegen beleggers naar de zijlijn.

De Brusselse beurs (zie inzet op pagina 31) strandt in de wereldranglijst op de 21ste plaats. Ze moet in Europa onder meer Italië, Zwitserland, Ierland, Frankrijk, Denemarken, Zweden en Nederland laten voorgaan, maar deed het wel iets beter dan de Duitse en de Britse aandelenmarkten.

De beurs van Amsterdam profiteerde van de sterke prestaties van de chipmachinemaker ASML, het fintechbedrijf Adyen en Galapagos. We noteren ook een opvallend goede prestatie van het oer-Nederlandse Philips (+42%), dat tegenwoordig een specialist in medische apparatuur is. Buiten de sterindex AEX schitterde de hele sector van toeleveranciers aan de chipsector, een niche waarin de Nederlanders een technologische voorsprong hebben, nota bene dankzij het onderzoek van Philips. ASM International spurtte 184 procent hoger. BESI trok 91 procent aan.

In Parijs klom de CAC40 naar zijn hoogste peil in twaalf jaar, onder meer dankzij de chipmaker STMicroelectronics en de luxespecialisten Kering en LVMH. Ook de vliegtuigconstructeur Airbus, die profiteerde van de problemen bij zijn Amerikaanse concurrent Boeing, en het technologiebedrijf Dassault Systèmes presteerden puik.

De beurs van Frankfurt (+26%) deed het een fractie minder goed dan Brussel. Toch was het ook daar een sterk jaar: de DAX is maar een tweehonderdtal punten meer verwijderd van zijn piek van begin 2018. Sterkhouders waren de vliegtuigmotorenbouwer MTU Aero engines, de pakjesvervoerder Deutsche Post en de sportartikelenfabrikant Adidas. De hausse van die laatste is ook uitstekend nieuws voor zijn grootste aandeelhouder: de Belgische holding GBL, die 6,8 procent van Adidas bezit.

Zelfs in een boerenjaar als 2019 zijn er beurzen die achterblijven. Het voorbije jaar waren die vooral in Afrika en Zuid-Amerika te vinden. De slechtste prestaties leverden de beurzen van Ghana en Zambia, die respectievelijk 18 en 17 procent lieten liggen. Ghana had met een aanslepende bankencrisis te maken. In Zambia vertraagde de economie door droogte, stroomonderbrekingen en een lagere marktvraag naar koper.