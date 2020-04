G20-overleg over oliemarkt

De beurzen zijn vrijdag gesloten, maar u kunt uitkijken naar de G20-bijeenkomst.

De beurzen zijn op Goede Vrijdag dicht, maar dat wil niet zeggen dat er helemaal geen marktennieuws is. Want vandaag zullen de twintig grootste economieën van de wereld bij elkaar komen om onder andere over de olieprijs te praten.

OPEC+ overeenkomst

Want het rommelt behoorlijk in de oliemarkt. In een paar weken tijd is de olieprijs ineengestort doordat het coronavirus de vraag naar olie sterk afremt. Om die reden onderhandelden het oliekartel OPEC en zijn bondgenoten, OPEC+, donderdag over een mogelijke knip in de olieproductie. Volgens de zakenkrant Financial Times zou de OPEC+ overeengekomen zijn om de olieproductie met 10 miljoen vaten per dag te verlagen.

Saoedi-Arabië en Rusland zouden akkoord zijn om gezamenlijk 5 miljoen vaten per dag minder te produceren, terwijl de andere landen in de OPEC+ voor de overige productieknip van 5 miljoen vaten per dag garant zouden staan. Het kartel roept daarnaast ook landen buiten de OPEC+, zoals de VS en Canada, op om hun productie met 5 miljoen vaten per dag terug te schroeven.

De productieknips zijn bedoeld om de olieprijs te ondersteunen. De prijs van olie is de afgelopen weken zeer hard gedaald doordat het coronavirus de vraag naar olie sterk afremt.

G20