GBL wil half miljard ophalen met obligatie zonder coupon

De holding GBL kondigt dinsdagmorgen de uitgifte aan van een converteerbare obligatie zonder coupon (in het jargon zero coupon). Wie op de obligatie inschrijft, heeft de komende vijf jaar het recht de obligaties in te wisselen voor de aandelen.

De omruiling gebeurt tegen de zogeheten conversieprijs en die zal 35 à 40 procent hoger liggen dan de referentieprijs. En de referentieprijs is dan weer de gemiddelde koers die wordt berekend tussen de aankondiging en de prijszetting van de operatie, zeg maar de gemiddelde prijs van vandaag. Wie de obligatie koopt, heeft er dus belang bij dat het aandeel dinsdag onder druk staat. En dat is ook het geval: GBL opent met een verlies van 0,5 procent tot 86,9 euro.

Verwatering

Obligatiehouders zullen in de toekomst de stukken ruilen voor aandelen als de koers van GBL met minstens 35 procent is gestegen. In dat geval treedt voor de bestaande aandeelhouders verwatering op. Er zijn dan meer aandelen in omloop waarover de winst en het dividend verdeeld wordt.